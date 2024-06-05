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Премьер Индии планирует в третий раз подряд возглавить правительство - РИА Новости, 05.06.2024
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11:59 05.06.2024 (обновлено: 15:34 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/indiya-1950617685.html
Премьер Индии планирует в третий раз подряд возглавить правительство
Премьер Индии планирует в третий раз подряд возглавить правительство - РИА Новости, 05.06.2024
Премьер Индии планирует в третий раз подряд возглавить правительство
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:59
2024-06-05T15:34
в мире
индия
нарендра моди
джавахарлал неру
драупади мурму
бхаратия джаната парти
индийский национальный конгресс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники. "Премьер-министр Нарендра Моди может принести присягу в третий раз в субботу, и, тем самым, стать первым лидером страны, проработавшим три срока со времен первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру", – сообщил телеканал. Согласно установленной процедуре, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку кабинета Моди, который вместе с тем, должен продолжить свои выполнять обязанности до формирования нового правительства. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад.
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
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в мире, индия, нарендра моди, джавахарлал неру, драупади мурму, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс
В мире, Индия, Нарендра Моди, Джавахарлал Неру, Драупади Мурму, Бхаратия Джаната Парти, Индийский национальный конгресс
Премьер Индии планирует в третий раз подряд возглавить правительство

Нарендра Моди планирует 8 июня принести присягу как новый премьер Индии

© AFP 2024 / MONEY SHARMAПремьер-министр Индии Нарендра Моди в штаб-квартире партии Бхаратия Джаната ("Индийская народная партия") в Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в штаб-квартире партии Бхаратия Джаната (Индийская народная партия) в Дели - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AFP 2024 / MONEY SHARMA
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в штаб-квартире партии Бхаратия Джаната ("Индийская народная партия") в Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Нарендра Моди может принести присягу в третий раз в субботу, и, тем самым, стать первым лидером страны, проработавшим три срока со времен первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру", – сообщил телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Согласно установленной процедуре, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку кабинета Моди, который вместе с тем, должен продолжить свои выполнять обязанности до формирования нового правительства.
По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад.
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В миреИндияНарендра МодиДжавахарлал НеруДраупади МурмуБхаратия Джаната ПартиИндийский национальный конгресс
 
 
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