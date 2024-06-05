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Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал - РИА Новости, 05.06.2024
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08:00 05.06.2024 (обновлено: 09:18 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал - РИА Новости, 05.06.2024
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал
Есть два главных итога парламентских выборов в Индии, окончательный подсчет голосов на которых огласили на этой неделе. Первый и главный из них — это выходящий... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:00
2024-06-05T09:18
в мире
китай
сша
индия
нарендра моди
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Есть два главных итога парламентских выборов в Индии, окончательный подсчет голосов на которых огласили на этой неделе. Первый и главный из них — это выходящий за все мыслимые пределы припадок ненависти Запада к Индии, длиной в несколько месяцев. Такого еще не было, и этот неожиданный для индийцев опыт многое теперь поменяет в мировой политике.Ну а второй итог к сенсациям никак не отнесешь. Правящая партия "Бхаратия джаната" сохранила большинство в парламенте, Нарендра Моди остается премьер-министром на третий срок, хотя оппозиция получила голосов больше, чем в 2019 году. То есть по этой части все останется как есть, а вот изменится ли отношение индийской нации в целом к окружающему миру — тут надо смотреть, но без сенсаций не обойдется.И первый вывод, который в день оглашения итогов выборов был сделан одним из индийских аналитиков, — что надо бы эту историю расследовать. То есть зафиксировать весь информационный накат на бумаге, желательно официальной и высокого уровня.Правда, уже фиксируют, причем многие. И получается, что никогда еще на нынешнюю власть страны, да и на страну в целом, не выливались целые цистерны грязи и никогда индофобы не выглядели как гидра с невероятным количеством голов.Вот Канвал Сибал, бывший посол в Москве, а потом министр иностранных дел (до 2017-го) перечисляет наиболее заметные головы и выявляет их полный консенсус. Тут The New York Times, The Washington Post, Foreign Affairs из США; The Guardian, Financial Times и особенно The Economist из Великобритании. Последний, как всегда, доводит мысль этого коллективного и злобного разума до кристальной ясности, перечисляя санкции, которые Запад может ввести против Индии. В основном не давать ей доступа к тем технологиям, которыми он еще пока обладает. Держать на коротком поводке.И все это информационное бешенство, заметим, шло по ходу предвыборной кампании. Вмешательство ли это в таковую? А как же. Индия — страна англоязычная, точнее, трехъязычная: общенациональный хинди, язык родного штата и английский. Но последний знает лучше всего наиболее образованная часть населения, с университетским дипломом. Она все это читает каждый день. Кстати, отсюда феномен — англоязычные СМИ Индии сильно отличаются по политической части от прочих. Хотя бы просто потому, что если журналист сидит по уши в английской медиасфере, то вольно или невольно проникается ее духом.А дух такой: самая населенная страна мира оказывается в черном списке вместе с Китаем, Кубой, Эритреей, Ираном, Россией, Саудовской Аравией и т. д. — ну хотя бы по части удушения религиозных свобод. Стоп, а Россия — что, тоже их удушает? Но так считает американская неправительственная Комиссия по свободе вероисповедания во всем мире. Ее название, так же как и прочие, включая структуры семьи Соросов, сейчас фигурирует в индийских средствах массовой информации, которые заодно вскрывают связь всех этих фондов с разными СМИ. То есть платят и готовят доклады фонды, потом размещают это все в массовых изданиях… Плюс рейтинговые агентства, дающие свои оценки экономики, плюс все прочее, хорошо нам знакомое.Общий итог — создание черной репутации: нет страны страшнее Индии, авторитарной, отстреливающей своих оппозиционеров и террористов по всему миру, с безнадежной экономикой… И вот тут, в экономике, и кроются все объяснения. Понятно, что Нарендра Моди, выигравший уже третьи выборы, — не тот лидер, что нужен Западу, независимо от его намерений или идеологии. Сильный лидер громадной страны — это просто плохо, и на нынешних выборах борьба шла, по сути, за то, чтобы в стране наступил развал и развернулась борьба десятков партий и альянсов. Но все же экономика тут превыше всего.Еще в декабре прошлого года ярость западной гидры против Индии подогрела оценка Standard &amp; Poor’s насчет того, что к 2030 году эта страна прочно займет третье место в мире по объему ВВП. Особенно с учетом того, что растет она сегодня быстрее Китая, — и при Моди и его партии так и будет расти. Но это ведь не единственная система подсчета. По другой, более точной (по паритету покупательной способности валют), Индия уже давно третья, притом что Китай первый, а США вторые. Мы, кстати, четвертые.Отсюда вся ярость, которая в ходе нынешних выборов в Индии уже западниками и не скрывалась. И очень многое зависит от того, какие уроки извлечет политический класс страны из этой истории. Среди уроков — вечный вопрос насчет того, как быть с Китаем. Дипломатия Дели в последние годы старалась держаться некоей средней позиции, не ссорясь чрезмерно ни с Западом, ни с Востоком (точнее, мировым Югом). Как видим, западники это воспринимают как угрозу. А слабый вассал с шаткой властью и отсталой экономикой — вот тут угрозы нет.Но восточный сосед — это особая ситуация. Для индийской публики с ее растущей уверенностью в силах своей страны настоящий вызов — это "догнать и перегнать" не шатающийся Запад, а именно Китай, тут сложный комплекс чувств, где есть место и зависти, и неприязни, и еще многому. И вот в Пекине в эти дни мелькнула информация: теперь, когда выборы позади, возможна серьезная встреча лидеров двух самых населенных стран мира. В конце концов, если говорить только о технологиях, то лидер по этой части уже не Запад. По крайней мере, никто в Китае не устраивал медиаатаку на своего западного соседа, расшатывая его политическую систему.
https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
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китай
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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353
60
в мире, китай, сша, индия, нарендра моди
В мире, Китай, США, Индия, Нарендра Моди

Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Есть два главных итога парламентских выборов в Индии, окончательный подсчет голосов на которых огласили на этой неделе. Первый и главный из них — это выходящий за все мыслимые пределы припадок ненависти Запада к Индии, длиной в несколько месяцев. Такого еще не было, и этот неожиданный для индийцев опыт многое теперь поменяет в мировой политике.
Ну а второй итог к сенсациям никак не отнесешь. Правящая партия "Бхаратия джаната" сохранила большинство в парламенте, Нарендра Моди остается премьер-министром на третий срок, хотя оппозиция получила голосов больше, чем в 2019 году. То есть по этой части все останется как есть, а вот изменится ли отношение индийской нации в целом к окружающему миру — тут надо смотреть, но без сенсаций не обойдется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Американская мечта, давай, до свидания!
4 июня, 08:00
И первый вывод, который в день оглашения итогов выборов был сделан одним из индийских аналитиков, — что надо бы эту историю расследовать. То есть зафиксировать весь информационный накат на бумаге, желательно официальной и высокого уровня.
Правда, уже фиксируют, причем многие. И получается, что никогда еще на нынешнюю власть страны, да и на страну в целом, не выливались целые цистерны грязи и никогда индофобы не выглядели как гидра с невероятным количеством голов.
Вот Канвал Сибал, бывший посол в Москве, а потом министр иностранных дел (до 2017-го) перечисляет наиболее заметные головы и выявляет их полный консенсус. Тут The New York Times, The Washington Post, Foreign Affairs из США; The Guardian, Financial Times и особенно The Economist из Великобритании. Последний, как всегда, доводит мысль этого коллективного и злобного разума до кристальной ясности, перечисляя санкции, которые Запад может ввести против Индии. В основном не давать ей доступа к тем технологиям, которыми он еще пока обладает. Держать на коротком поводке.
И все это информационное бешенство, заметим, шло по ходу предвыборной кампании. Вмешательство ли это в таковую? А как же. Индия — страна англоязычная, точнее, трехъязычная: общенациональный хинди, язык родного штата и английский. Но последний знает лучше всего наиболее образованная часть населения, с университетским дипломом. Она все это читает каждый день. Кстати, отсюда феномен — англоязычные СМИ Индии сильно отличаются по политической части от прочих. Хотя бы просто потому, что если журналист сидит по уши в английской медиасфере, то вольно или невольно проникается ее духом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Россия продает своим друзьям светлое будущее
2 июня, 08:00
А дух такой: самая населенная страна мира оказывается в черном списке вместе с Китаем, Кубой, Эритреей, Ираном, Россией, Саудовской Аравией и т. д. — ну хотя бы по части удушения религиозных свобод. Стоп, а Россия — что, тоже их удушает? Но так считает американская неправительственная Комиссия по свободе вероисповедания во всем мире. Ее название, так же как и прочие, включая структуры семьи Соросов, сейчас фигурирует в индийских средствах массовой информации, которые заодно вскрывают связь всех этих фондов с разными СМИ. То есть платят и готовят доклады фонды, потом размещают это все в массовых изданиях… Плюс рейтинговые агентства, дающие свои оценки экономики, плюс все прочее, хорошо нам знакомое.
Общий итог — создание черной репутации: нет страны страшнее Индии, авторитарной, отстреливающей своих оппозиционеров и террористов по всему миру, с безнадежной экономикой… И вот тут, в экономике, и кроются все объяснения. Понятно, что Нарендра Моди, выигравший уже третьи выборы, — не тот лидер, что нужен Западу, независимо от его намерений или идеологии. Сильный лидер громадной страны — это просто плохо, и на нынешних выборах борьба шла, по сути, за то, чтобы в стране наступил развал и развернулась борьба десятков партий и альянсов. Но все же экономика тут превыше всего.
Еще в декабре прошлого года ярость западной гидры против Индии подогрела оценка Standard & Poor’s насчет того, что к 2030 году эта страна прочно займет третье место в мире по объему ВВП. Особенно с учетом того, что растет она сегодня быстрее Китая, — и при Моди и его партии так и будет расти. Но это ведь не единственная система подсчета. По другой, более точной (по паритету покупательной способности валют), Индия уже давно третья, притом что Китай первый, а США вторые. Мы, кстати, четвертые.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину
26 мая, 08:00
Отсюда вся ярость, которая в ходе нынешних выборов в Индии уже западниками и не скрывалась. И очень многое зависит от того, какие уроки извлечет политический класс страны из этой истории. Среди уроков — вечный вопрос насчет того, как быть с Китаем. Дипломатия Дели в последние годы старалась держаться некоей средней позиции, не ссорясь чрезмерно ни с Западом, ни с Востоком (точнее, мировым Югом). Как видим, западники это воспринимают как угрозу. А слабый вассал с шаткой властью и отсталой экономикой — вот тут угрозы нет.
Но восточный сосед — это особая ситуация. Для индийской публики с ее растущей уверенностью в силах своей страны настоящий вызов — это "догнать и перегнать" не шатающийся Запад, а именно Китай, тут сложный комплекс чувств, где есть место и зависти, и неприязни, и еще многому. И вот в Пекине в эти дни мелькнула информация: теперь, когда выборы позади, возможна серьезная встреча лидеров двух самых населенных стран мира. В конце концов, если говорить только о технологиях, то лидер по этой части уже не Запад. По крайней мере, никто в Китае не устраивал медиаатаку на своего западного соседа, расшатывая его политическую систему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Франции брошен судьбоносный вызов
18 мая, 08:00
 
В миреКитайСШАИндияНарендра Моди
 
 
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