https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949535403.html
Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Россия стала четвертой экономикой мира по ППС - РИА Новости, 31.05.2024
Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира — еще в 2021 году, а в последующие два года сохранила за собой эти... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:04
2024-05-31T00:04
2024-05-31T08:27
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китай
сша
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира — еще в 2021 году, а в последующие два года сохранила за собой эти позиции, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.Организация в четверг обновила данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.В следующие два года ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. Российская экономика выросла до шести триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в прошлом году. При этом японский ВВП увеличился до 5,9 триллиона и 6,3 триллиона долларов, а немецкий — до 5,5 и 5,9 триллиона долларов соответственно.Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, в 2021-2023 годах остается Китай — его ВВП достиг 35 триллионов долларов по итогам прошлого года. Второе место занимают США с 27,4 триллиона в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индия с 14,6 триллиона долларов.Всемирный банк по итогам 2022 года сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию на шестое место. Однако расчеты показателя паритета покупательной способности были основаны на данных за 2017 год, а в четверг они были обновлены с учетом данных за 2021 год.Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу выйти на четвертое место среди экономик мира и поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html
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россия, китай, сша, экономика, владимир путин, всемирный банк
Россия, Китай, США, Экономика, Владимир Путин, Всемирный банк
Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Россия по ППС еще с 2021 года стала четвертой экономикой мира, обогнав Японию
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира — еще в 2021 году, а в последующие два года сохранила за собой эти позиции, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
Организация в четверг обновила данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
Российский ВВП по паритету покупательной способности в 2021 году составил 5,7 триллиона долларов, Японии — 5,6 триллиона долларов, а Германии — 5,2 триллиона долларов.
В следующие два года ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. Российская экономика выросла до шести триллионов долларов в 2022 году и 6,45 триллиона в прошлом году. При этом японский ВВП увеличился до 5,9 триллиона и 6,3 триллиона долларов, а немецкий — до 5,5 и 5,9 триллиона долларов соответственно.
Абсолютным лидером по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности, в 2021-2023 годах остается Китай
— его ВВП достиг 35 триллионов долларов по итогам прошлого года. Второе место занимают США
с 27,4 триллиона в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индия
с 14,6 триллиона долларов.
Всемирный банк
по итогам 2022 года сообщал, что Россия стала пятой экономикой мира, потеснив Германию
на шестое место. Однако расчеты показателя паритета покупательной способности были основаны на данных за 2017 год, а в четверг они были обновлены с учетом данных за 2021 год.
Президент России Владимир Путин
ранее поставил задачу выйти на четвертое место среди экономик мира и поручил кабмину до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.