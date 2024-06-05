https://ria.ru/20240605/ii-1950631412.html

На полях ПМЭФ обсудили применение ИИ в страховой сфере

На полях ПМЭФ обсудили применение ИИ в страховой сфере - РИА Новости, 05.06.2024

На полях ПМЭФ обсудили применение ИИ в страховой сфере

На полях 27-го Петербургского международного экономического форума 4 июня обсудили использование ИИ в финансовой отрасли, в том числе в страховой сфере,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:28

2024-06-05T12:28

2024-06-05T12:28

пмэф-2024

технологии

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пмэф

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На полях 27-го Петербургского международного экономического форума 4 июня обсудили использование ИИ в финансовой отрасли, в том числе в страховой сфере, сообщает пресс-служба страхового дома ВСК. В обсуждении приняли участие ведущие российские спикеры – топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи, IT-компаний. Член Совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина в ходе своего выступления рассказала о точках роста за счет новых технологий, поделилась успешными кейсами по применению искусственного интеллекта в страховых продуктах и сервисах. Она уточнила, что сегодня можно выделить шесть ключевых векторов практического использования искусственного интеллекта в страховании: андеррайтинговый скоринг и управление резервами, маркетинг и продажи, урегулирование, страховая медицина, операционные процессы и HR. По ее словам, страховщики используют элементы машинного обучения в основных бизнес-процессах уже достаточно давно. Сейчас в процессе внедрения и масштабирования новые возможности - работа с речью, изображением, неструктурированной информацией. На следующем этапе развития - расширение перечня задач, которые может взять на себя генеративный ИИ. Сорокина также рассказала, как искусственный интеллект применяется в андеррайтинге, управлении резервами, прогнозировании продаж и спроса на страховые продукты, урегулировании страховых случаев, операционных процессах и управлении персоналом. По ее словам, технология помогает в распознавании документов, структурировании информации, интеллектуальном анализе и реинжиниринге процессов. Кроме того, активная цифровая трансформация приносит вполне конкретные бизнес-результаты: внедрение предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволяет повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в разы, увеличить конверсию целевой группы на 12 п. п., усилить работу контакт-центра. Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото помогло в разы сократить процесс урегулирования. Также Сорокина заявила, что перспективным сегментом для применения ИИ является и страховая медицина. Она также рассказала о применении модели машинного обучения для формирования страхового тарифа, которая прогнозирует, в какие клиники и с какой частотой будут обращаться застрахованные. "Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является увеличение проникновения технологий искусственного интеллекта во все процессы компании. Ключевая задача внедрения - решить проблему клиента или помочь не допустить наступления страхового события вовсе. Особенно это важно в рамках вопросов, связанных со здоровьем. Модели превенции и вовлечения в страховую медицину в основном строятся именно на технологиях искусственного интеллекта. В настоящее время это область развития с высоким потенциалом", - резюмировала Сорокина.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

https://ria.ru/20240315/vystavka-1933330788.html

https://ria.ru/20231109/ii-1908369321.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская биржа, осаго, вск (страховой дом), пмэф, искусственный интеллект (ии), ии