https://ria.ru/20240605/groza-1950653837.html

МЧС предупредило о ливне, грозе, ветре и граде в Москве

МЧС предупредило о ливне, грозе, ветре и граде в Москве - РИА Новости, 05.06.2024

МЧС предупредило о ливне, грозе, ветре и граде в Москве

Спасатели предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды, сообщили в пресс-службе столичного РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:12

2024-06-05T13:12

2024-06-05T13:12

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 14 часов до 22 часов 05 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 13 часов до 22 часа 05 июня местами в Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240605/zhara-1950570422.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии