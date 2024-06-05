МЧС предупредило о ливне, грозе, ветре и граде в Москве
В Москве во второй половине дня ожидается ливень. гроза, ветер и град
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина перепрыгивает поток воды на подтопленной дороге в результате ливня в Москве
Мужчина перепрыгивает поток воды на подтопленной дороге в результате ливня в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе, ветре с порывами до 17 метров в секунду и граде в Москве во второй половине дня среды, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 14 часов до 22 часов 05 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
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"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 13 часов до 22 часа 05 июня местами в Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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