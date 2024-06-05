https://ria.ru/20240605/grad-1950609335.html

В Молдавии град уничтожил более 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий

В Молдавии град уничтожил более 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий - РИА Новости, 05.06.2024

В Молдавии град уничтожил более 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий

Проливные дожди с градом, которые накрыли Молдавию с 30 мая по 4 июня, уничтожили в республике более 1,8 тыс гектаров сельхозугодий, сообщает генеральный... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:31

2024-06-05T11:31

2024-06-05T11:40

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Проливные дожди с градом, которые накрыли Молдавию с 30 мая по 4 июня, уничтожили в республике более 1,8 тыс гектаров сельхозугодий, сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдавии. "Согласно данным, собранным в территориальных подразделениях, от сильных дождей с градом пострадали сельскохозяйственные культуры на севере, юге и в центре страны… В совокупности, по предварительным данным, уничтожено 1,874 гектаров сельхозугодий", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего от стихии пострадал юг Молдавии. В селе Этулия в Гагаузской автономии градом уничтожено около 360 гектаров орехового сада, а также 200 гектаров подсолнечника и 200 гектаров ячменя. В Бессарабском районе в селе Башкалия разрушена асфальтированная дорога протяженностью около 750 метров, поврежден ряд сельскохозяйственных культур, в том числе 62 гектара виноградных лоз, 448 гектаров пшеницы, 111 гектаров кукурузы, 179 гектаров ячменя, 7 гектаров гороха, а также 217 гектаров подсолнечника. В ГИЧС отметили, что размер материального ущерба должны установить местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

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