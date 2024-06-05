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В Горловке поврежден автобус при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024
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10:27 05.06.2024 (обновлено: 15:27 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/gorlovka-1950585586.html
В Горловке поврежден автобус при атаке дрона
В Горловке поврежден автобус при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024
В Горловке поврежден автобус при атаке дрона
Украинский беспилотник в среду утром скинул боеприпас в Калининском районе Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:27
2024-06-05T15:27
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник в среду утром скинул боеприпас в Калининском районе Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:55 – населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве "Солнечный", поврежден автобус, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что украинские силы утром за час трижды атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотных летательных аппаратов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
горловка
калининский район
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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке поврежден автобус при атаке дрона

В Горловке поврежден автобус при сбросе боеприпаса с украинского дрона

© Фото : Приходько РИК/TelegramАвтобус, подвергшийся атаке ВФУ в Калининском районе Горловки. 5 июня 2024
Автобус, подвергшийся атаке ВФУ в Калининском районе Горловки. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Автобус, подвергшийся атаке ВФУ в Калининском районе Горловки. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник в среду утром скинул боеприпас в Калининском районе Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:55 – населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
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Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве "Солнечный", поврежден автобус, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что украинские силы утром за час трижды атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотных летательных аппаратов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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