https://ria.ru/20240605/gorlovka-1950585586.html

В Горловке поврежден автобус при атаке дрона

В Горловке поврежден автобус при атаке дрона - РИА Новости, 05.06.2024

В Горловке поврежден автобус при атаке дрона

Украинский беспилотник в среду утром скинул боеприпас в Калининском районе Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:27

2024-06-05T10:27

2024-06-05T15:27

в мире

горловка

калининский район

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник в среду утром скинул боеприпас в Калининском районе Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08:55 – населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что снаряд в Калининском районе города был сброшен рядом с заправочной станцией в жилом массиве "Солнечный", поврежден автобус, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что украинские силы утром за час трижды атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотных летательных аппаратов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240605/zaporozhskayaoblast-1950565705.html

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол