https://ria.ru/20240605/getmantsev-1950762291.html

Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат

Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат - РИА Новости, 05.06.2024

Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат

Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:56

2024-06-05T17:56

2024-06-05T17:56

украина

сша

даниил гетманцев

александр устинов

владимир зеленский

верховная рада украины

g7

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев. "В январе – мае 2024 года сумма грантов - безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета, - составила 44,7 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов – ред.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем в пять раз или на 180,6 миллиарда гривен (4,5 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что доходы госбюджета Украины в этом году выросли на 1,3% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. По словам депутата, достичь этого удалось, в частности, за счет дополнительного налога на прибыль банков, перераспределения военного сбора от доходов в госбюджет, ускорения выплат дивидендов госкомпаниями. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240605/predlozhenie-1950718031.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950756875.html

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украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7