Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат
Гетманцев: международная помощь Украине в этом году сократилась в пять раз
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев.
"В январе – мае 2024 года сумма грантов - безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета, - составила 44,7 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов – ред.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем в пять раз или на 180,6 миллиарда гривен (4,5 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что доходы госбюджета Украины в этом году выросли на 1,3% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. По словам депутата, достичь этого удалось, в частности, за счет дополнительного налога на прибыль банков, перераспределения военного сбора от доходов в госбюджет, ускорения выплат дивидендов госкомпаниями.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.