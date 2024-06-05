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Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:56 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/getmantsev-1950762291.html
Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат
Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат - РИА Новости, 05.06.2024
Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат
Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:56
2024-06-05T17:56
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даниил гетманцев
александр устинов
владимир зеленский
верховная рада украины
g7
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев. "В январе – мае 2024 года сумма грантов - безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета, - составила 44,7 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов – ред.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем в пять раз или на 180,6 миллиарда гривен (4,5 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что доходы госбюджета Украины в этом году выросли на 1,3% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. По словам депутата, достичь этого удалось, в частности, за счет дополнительного налога на прибыль банков, перераспределения военного сбора от доходов в госбюджет, ускорения выплат дивидендов госкомпаниями. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240605/predlozhenie-1950718031.html
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украина, сша, даниил гетманцев, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
Украина, США, Даниил Гетманцев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7, Специальная военная операция на Украине
Международная помощь Украине сократилась в пять раз, заявил депутат

Гетманцев: международная помощь Украине в этом году сократилась в пять раз

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Безвозмездная международная помощь Украине за пять месяцев этого года сократилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев.
"В январе – мае 2024 года сумма грантов - безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета, - составила 44,7 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов – ред.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она сократилась более чем в пять раз или на 180,6 миллиарда гривен (4,5 миллиарда долларов – ред.)", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
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При этом он отметил, что доходы госбюджета Украины в этом году выросли на 1,3% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. По словам депутата, достичь этого удалось, в частности, за счет дополнительного налога на прибыль банков, перераспределения военного сбора от доходов в госбюджет, ускорения выплат дивидендов госкомпаниями.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДаниил ГетманцевАлександр УстиновВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныG7
 
 
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