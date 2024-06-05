https://ria.ru/20240605/ges-1950732825.html
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии
Помощник президента России Николай Патрушев в четверг в Карелии примет участие в открытии Белопорожских ГЭС, сообщили в аппарате Патрушева. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:46
2024-06-05T16:46
2024-06-05T16:46
экономика
россия
петрозаводск
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента России Николай Патрушев в четверг в Карелии примет участие в открытии Белопорожских ГЭС, сообщили в аппарате Патрушева. Финансирование Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 осуществлялось Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Это первый на территории России проект финансового участия Нового банка развития. В пятницу Патрушев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) и создания на предприятии первой в России цифровой верфи, а также примет участие в закладке киля буксира ледового класса.
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html
россия
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, петрозаводск, николай патрушев
Экономика, Россия, Петрозаводск, Николай Патрушев
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии
Патрушев примет участие в открытии Белопорожских ГЭС в Карелии