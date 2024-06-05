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Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024
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16:46 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ges-1950732825.html
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии
Помощник президента России Николай Патрушев в четверг в Карелии примет участие в открытии Белопорожских ГЭС, сообщили в аппарате Патрушева. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:46
2024-06-05T16:46
экономика
россия
петрозаводск
николай патрушев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента России Николай Патрушев в четверг в Карелии примет участие в открытии Белопорожских ГЭС, сообщили в аппарате Патрушева. Финансирование Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 осуществлялось Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Это первый на территории России проект финансового участия Нового банка развития. В пятницу Патрушев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) и создания на предприятии первой в России цифровой верфи, а также примет участие в закладке киля буксира ледового класса.
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html
россия
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экономика, россия, петрозаводск, николай патрушев
Экономика, Россия, Петрозаводск, Николай Патрушев
Патрушев примет участие в открытии ГЭС в Карелии

Патрушев примет участие в открытии Белопорожских ГЭС в Карелии

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента России Николай Патрушев в четверг в Карелии примет участие в открытии Белопорожских ГЭС, сообщили в аппарате Патрушева.
Финансирование Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 осуществлялось Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Это первый на территории России проект финансового участия Нового банка развития.
В пятницу Патрушев в Петрозаводске проведет совещание по вопросам модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) и создания на предприятии первой в России цифровой верфи, а также примет участие в закладке киля буксира ледового класса.
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ЭкономикаРоссияПетрозаводскНиколай Патрушев
 
 
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