https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html

Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией

Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией

ФРГ необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит издание Focus. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:18

2024-06-05T17:18

2024-06-05T17:48

в мире

россия

германия

украина

борис писториус

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950749065_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_7a9816e9a858f8d2898a8e74905c2ed0.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФРГ необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит издание Focus."Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", — сказал он.Для этого Берлин должен обратить внимание на обучение персонала, материальную и финансовую составляющие, добавил он.Писториус также заявил, что победа России на Украине обойдется Берлину дороже, чем военная и финансовая помощь ВСУ.Он также назвал актуальным восстановление обязательной военной службы.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных.При этом он столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.В то же время немецкий журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950715079.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

https://ria.ru/20240527/peskov-1948669995.html

https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, украина, борис писториус, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато