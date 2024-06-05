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Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
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17:18 05.06.2024 (обновлено: 17:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html
Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией
Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 05.06.2024
Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией
ФРГ необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит издание Focus. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:18
2024-06-05T17:48
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФРГ необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит издание Focus."Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", — сказал он.Для этого Берлин должен обратить внимание на обучение персонала, материальную и финансовую составляющие, добавил он.Писториус также заявил, что победа России на Украине обойдется Берлину дороже, чем военная и финансовая помощь ВСУ.Он также назвал актуальным восстановление обязательной военной службы.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных.При этом он столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.В то же время немецкий журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240605/rossiya-1950715079.html
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в мире, россия, германия, украина, борис писториус, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Министр обороны ФРГ заявил, что Берлин должен готовиться к войне с Россией

Писториус: ФРГ должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФРГ необходимо в ближайшие годы подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит издание Focus.
«
"Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", — сказал он.
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Для этого Берлин должен обратить внимание на обучение персонала, материальную и финансовую составляющие, добавил он.
Писториус также заявил, что победа России на Украине обойдется Берлину дороже, чем военная и финансовая помощь ВСУ.
Он также назвал актуальным восстановление обязательной военной службы.
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Агрессивная риторика западных политиков

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных.
При этом он столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.
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В то же время немецкий журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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