https://ria.ru/20240605/genetika-1950826675.html

Глава Ямала представил на ПМЭФ развитие генетических исследований в регионе

Глава Ямала представил на ПМЭФ развитие генетических исследований в регионе - РИА Новости, 05.06.2024

Глава Ямала представил на ПМЭФ развитие генетических исследований в регионе

Каждая вторая будущая мама в Ямало-Ненецком автономном округе бесплатно проходит пренатальное тестирование, благодаря чему в регионе снизилось число последующих РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:30

2024-06-05T22:30

2024-06-05T22:31

пмэф-2024

общество

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Каждая вторая будущая мама в Ямало-Ненецком автономном округе бесплатно проходит пренатальное тестирование, благодаря чему в регионе снизилось число последующих инвазивных вмешательств, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе Петербургского международного экономического форума. "Мы начинали проект по неинвазивному пренатальному тестированию беременных женщин с труднодоступных территорий Ямала, а сейчас уже пришли к тому, что каждая вторая будущая мама в регионе бесплатно проходит такое исследование. К счастью, процент генетических отклонений небольшой. Но также важно, что значительно снизилась тревожность женщин и уменьшилось число последующих инвазивных вмешательств, ведь уже на раннем сроке беременности женщина получает от врача достоверное заключение", - приводит правительство региона слова Артюхова на сессии ПМЭФ "Генетика как ключ к новым возможностям в сохранении здоровья". В июле 2020 года на Ямале беременным женщинам, ведущим традиционный образ жизни в тундре, а также находящимся в группе риска, стали выполнять неинвазивное пренатальное тестирование, которое помогает на раннем этапе диагностировать хромосомные патологии плода. По данным властей региона, благодаря проекту на 40% удалось снизить количество инвазивных процедур. За время действия программы первоначальное количество исследований увеличено в шесть раз – с 500 до трех тысяч ежегодно. В общей сложности их уже прошли около 10 тысяч женщин. С текущего года семьи в ЯНАО на условиях софинансирования могут пройти исследования, способные выявить возможные наследственные заболевания, – при желании пройти обследование пациент оплачивает только часть его стоимости, остальные расходы берет на себя округ. Всего до конца года планируется провести 1200 подобных исследований. Ямал – единственный в стране регион, в котором подобные исследования можно пройти при помощи бюджетных средств. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240328/nauka-1936108577.html

https://ria.ru/20240214/rosneft-1927417036.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, ямал, дмитрий артюхов