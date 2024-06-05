https://ria.ru/20240605/general-1950565147.html

"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России

"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России - РИА Новости, 05.06.2024

"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России

Конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения из-за разрешения западных союзников Киева наносить удары по российской территории, что может привести к... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:08

2024-06-05T09:08

2024-06-05T10:48

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения из-за разрешения западных союзников Киева наносить удары по российской территории, что может привести к серьезному ответу Москвы, заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt."Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения, которые грядут. Они все уже были обозначены, они все уже обсуждаются", — рассказал немецкий военный.По мнению Катера, постепенная эскалация в украинском конфликте членами НАТО, будь то ввод инструкторов на Украину или же задействование систем ПВО с их же территорий, может вызвать соответствующий ответ России."Я думаю, сейчас нужно немного последить за тем, чтобы мы не перестарались с обострением ситуации, потому что в противном случае я могу представить, что Путин действительно будет реагировать соответствующим образом", — подчеркнул он.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240604/telegraph-1950450864.html

https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, киев, политика