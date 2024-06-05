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"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России - РИА Новости, 05.06.2024
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09:08 05.06.2024 (обновлено: 10:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/general-1950565147.html
"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России
"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России - РИА Новости, 05.06.2024
"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России
Конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения из-за разрешения западных союзников Киева наносить удары по российской территории, что может привести к... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:08
2024-06-05T10:48
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения из-за разрешения западных союзников Киева наносить удары по российской территории, что может привести к серьезному ответу Москвы, заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt."Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения, которые грядут. Они все уже были обозначены, они все уже обсуждаются", — рассказал немецкий военный.По мнению Катера, постепенная эскалация в украинском конфликте членами НАТО, будь то ввод инструкторов на Украину или же задействование систем ПВО с их же территорий, может вызвать соответствующий ответ России."Я думаю, сейчас нужно немного последить за тем, чтобы мы не перестарались с обострением ситуации, потому что в противном случае я могу представить, что Путин действительно будет реагировать соответствующим образом", — подчеркнул он.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240604/telegraph-1950450864.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, киев, политика
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Киев, Политика
"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России

Экс-генерал Катер: конфликт на Украине перешел в новую ступень обострения

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения из-за разрешения западных союзников Киева наносить удары по российской территории, что может привести к серьезному ответу Москвы, заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt.
«
"Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения, которые грядут. Они все уже были обозначены, они все уже обсуждаются", — рассказал немецкий военный.
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По мнению Катера, постепенная эскалация в украинском конфликте членами НАТО, будь то ввод инструкторов на Украину или же задействование систем ПВО с их же территорий, может вызвать соответствующий ответ России.
«
"Я думаю, сейчас нужно немного последить за тем, чтобы мы не перестарались с обострением ситуации, потому что в противном случае я могу представить, что Путин действительно будет реагировать соответствующим образом", — подчеркнул он.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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