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В ГД внесли проект, обязывающий уведомлять о фонограммах на концертах - РИА Новости, 05.06.2024
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Культура
 
13:30 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/gd-1950660837.html
В ГД внесли проект, обязывающий уведомлять о фонограммах на концертах
В ГД внесли проект, обязывающий уведомлять о фонограммах на концертах - РИА Новости, 05.06.2024
В ГД внесли проект, обязывающий уведомлять о фонограммах на концертах
Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов концертов указывать на афишах и билетах, а также в рекламе, что... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:30
2024-06-05T13:30
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов концертов указывать на афишах и билетах, а также в рекламе, что услышат зрители – фонограмму или живой звук, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ законодательно закрепляет понятие "плюсовая фонограмма", одновременно предоставляя регионам право устанавливать на своих территориях порядок использования таких фонограмм и информирования потребителей об их использовании. Уточняется, что на билетах, в рекламе и в иных объявлениях о мероприятиях должна содержаться предупредительная надпись об использовании плюсовой фонограммы либо об исполнении под живой звук. При этом исполнители и творческие коллективы будут обязаны уведомлять организатора мероприятия об использовании фонограммы, а зритель сможет вернуть деньги за билет, если при покупке ему не была предоставлена информация о том, что на концерте будут использоваться фонограммы. За непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации об использовании фонограммы исполнители и организаторы их концертов будут нести административную ответственность. Башкирские законодатели обращают внимание, что несмотря на имеющееся законодательное регулирование в России, потребители сталкиваются с ситуацией, когда исполнители песен и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией поют под фонограмму, не уведомляя об этом своих зрителей. "Данное обстоятельство вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к своим зрителям, непрофессионализме исполнителей, и, по сути, суррогате предоставляемой услуги", - указывается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html
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технологии, россия, госдума рф
Культура, Технологии, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект, обязывающий уведомлять о фонограммах на концертах

В Госдуму внесли проект об обязательном указании на афишах и билетах фонограммы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов концертов указывать на афишах и билетах, а также в рекламе, что услышат зрители – фонограмму или живой звук, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ законодательно закрепляет понятие "плюсовая фонограмма", одновременно предоставляя регионам право устанавливать на своих территориях порядок использования таких фонограмм и информирования потребителей об их использовании. Уточняется, что на билетах, в рекламе и в иных объявлениях о мероприятиях должна содержаться предупредительная надпись об использовании плюсовой фонограммы либо об исполнении под живой звук.
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При этом исполнители и творческие коллективы будут обязаны уведомлять организатора мероприятия об использовании фонограммы, а зритель сможет вернуть деньги за билет, если при покупке ему не была предоставлена информация о том, что на концерте будут использоваться фонограммы.
За непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации об использовании фонограммы исполнители и организаторы их концертов будут нести административную ответственность.
Башкирские законодатели обращают внимание, что несмотря на имеющееся законодательное регулирование в России, потребители сталкиваются с ситуацией, когда исполнители песен и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией поют под фонограмму, не уведомляя об этом своих зрителей.
"Данное обстоятельство вводит в заблуждение заплативших за концерт зрителей, свидетельствует о неуважении к своим зрителям, непрофессионализме исполнителей, и, по сути, суррогате предоставляемой услуги", - указывается в пояснительной записке.
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