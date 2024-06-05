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Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам - РИА Новости, 06.06.2024
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22:32 05.06.2024 (обновлено: 00:54 06.06.2024)
https://ria.ru/20240605/gaz-1950826821.html
Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам
Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам - РИА Новости, 06.06.2024
Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам
Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T22:32
2024-06-06T00:54
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турецкий поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств отметил, что России приходится охранять оба газовых маршрута, так как ВСУ пытаются разрушить их. Корабли, занимающиеся охраной газопроводов, регулярно подвергаются атакам, "Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и "Голубой поток", который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и "Турецкий поток", из которого газ идет в том числе и в Европу", — сказал Путин.Президент также сообщил о попытке украинских войск нанести удар по газоперерабатывающей станции на берегу Черного моря, поставляющей газ в Турцию.&quot;Это не шутка, это не преувеличение никакое&quot;, — сообщил глава государства.Президент отметил, что два беспилотника были подавлены системами РЭБ российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.
https://ria.ru/20240603/potoki-1950119331.html
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москва, украина, в мире, черное море, турция, россия, турецкий поток, владимир путин, голубой поток
Москва, Украина, ПМЭФ-2024, В мире, Черное море, Турция, Россия, Турецкий поток, Владимир Путин, Голубой поток
Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам

Путин: Киев пытался нанести удары по газовым маршрутам в Черном море

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия несколько раз фиксировала попытки киевского режима нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств отметил, что России приходится охранять оба газовых маршрута, так как ВСУ пытаются разрушить их. Корабли, занимающиеся охраной газопроводов, регулярно подвергаются атакам,
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"Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и "Голубой поток", который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и "Турецкий поток", из которого газ идет в том числе и в Европу", — сказал Путин.
Президент также сообщил о попытке украинских войск нанести удар по газоперерабатывающей станции на берегу Черного моря, поставляющей газ в Турцию.
«

"Это не шутка, это не преувеличение никакое", — сообщил глава государства.

Президент отметил, что два беспилотника были подавлены системами РЭБ российской армии и упали рядом с газоперекачивающей станцией на берегу Чёрного моря.
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