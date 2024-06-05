https://ria.ru/20240605/fsb-1950701267.html
ФСБ помешала двоим жителям Калужской области воевать против России
ФСБ помешала двоим жителям Калужской области воевать против России - РИА Новости, 05.06.2024
ФСБ помешала двоим жителям Калужской области воевать против России
ФСБ не дала двум жителям Калужской области отправиться воевать за ВСУ, причем один из них хотел стать украинским военным летчиком, сообщило управление... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:16
2024-06-05T15:16
2024-06-05T16:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая — РИА Новости. ФСБ не дала двум жителям Калужской области отправиться воевать за ВСУ, причем один из них хотел стать украинским военным летчиком, сообщило управление спецслужбы по региону. "УФСБ России по Калужской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК ("Государственная измена")", — уточнили в ведомстве. Там объяснили, что действия злоумышленников существенного ущерба безопасности страны не нанесли.Как уточнили в ФСБ, россияне Худяков П. Ш. и Фенько М. М. сами вышли на контакт с украинскими спецслужбами, захотев вступить в одно из националистических подразделений киевского режима. После этого они получили задание по сбору координат военных объектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, но не успели совершить никаких действий.Оба мужчины признали свою вину и отказались от продолжения противоправных действий.УФСБ также распространило видео, на котором оба мужчины сообщили, что их завербовали в интернете на почве неодобрения ими спецоперации. После задержания оба раскаялись. Один из мужчин рассказал, что в августе 2023-го предложил ВСУ свои услуги в качестве военного летчика.
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https://ria.ru/20240604/sud-1950397334.html
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происшествия, калужская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ помешала двоим жителям Калужской области воевать против России
ФСБ помешала завербованному Украиной россиянину стать военным летчиком ВСУ
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая — РИА Новости. ФСБ не дала двум жителям Калужской области отправиться воевать за ВСУ, причем один из них хотел стать украинским военным летчиком, сообщило управление спецслужбы по региону.
«
"УФСБ России по Калужской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК ("Государственная измена")", — уточнили в ведомстве.
Там объяснили, что действия злоумышленников существенного ущерба безопасности страны не нанесли.
Как уточнили в ФСБ, россияне Худяков П. Ш. и Фенько М. М. сами вышли на контакт с украинскими спецслужбами, захотев вступить в одно из националистических подразделений киевского режима.
После этого они получили задание по сбору координат военных объектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, но не успели совершить никаких действий.
Оба мужчины признали свою вину и отказались от продолжения противоправных действий.
УФСБ также распространило видео, на котором оба мужчины сообщили, что их завербовали в интернете на почве неодобрения ими спецоперации. После задержания оба раскаялись.
Один из мужчин рассказал, что в августе 2023-го предложил ВСУ свои услуги в качестве военного летчика.