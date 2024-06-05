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Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором - РИА Новости, 05.06.2024
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15:35 05.06.2024 (обновлено: 15:37 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/frantsiya-1950708274.html
Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором
Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором - РИА Новости, 05.06.2024
Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал позорным присутствие Владимира... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:35
2024-06-05T15:37
в мире
россия
нормандия
владимир зеленский
флориан филиппо
европарламент
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал позорным присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии и неприглашение на них России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны. Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки десанта в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия при этом не была приглашена на празднование. "Позорное присутствие Зеленского (его известный режим коллаборационистов). Позорное неприглашение России (14 миллионов русских погибли во Вторую мировую войну)", - написал Филиппо.Политик назвал такое положение дел "огромным скандалом". Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны. Филиппо заявил, что организованное в этом году празднование является "церемонией НАТО", а не памятными мероприятиями по случаю исторического события. Он также прокомментировал предстоящее выступление Зеленского в нижней палате французского парламента в пятницу, назвав его "позорным ускорением" на пути к третьей мировой войне и призвав депутатов бойкотировать его. Лидер "Патриотов" призвал остановить "ложный американский нарратив" и выйти из НАТО и ЕС. Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240605/bayden-1950544004.html
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в мире, россия, нормандия, владимир зеленский, флориан филиппо, европарламент, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), франция
В мире, Россия, Нормандия, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Европарламент, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Франция
Во Франции сочли неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позором

Филиппо назвал неприглашение России на юбилей высадки в Нормандии позорным

© AP Photo / Thomas PadillaДень Нормандии во Франции
День Нормандии во Франции - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
День Нормандии во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июн – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал позорным присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии и неприглашение на них России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки десанта в Нормандии. Глава французского МВД Жеральд Дарманен сообщал, что в общей сложности на церемонию прибудут 25 глав государств, в том числе президент США Джо Байден. Россия при этом не была приглашена на празднование.
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"Позорное присутствие Зеленского (его известный режим коллаборационистов). Позорное неприглашение России (14 миллионов русских погибли во Вторую мировую войну)", - написал Филиппо.
Политик назвал такое положение дел "огромным скандалом". Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.
Филиппо заявил, что организованное в этом году празднование является "церемонией НАТО", а не памятными мероприятиями по случаю исторического события. Он также прокомментировал предстоящее выступление Зеленского в нижней палате французского парламента в пятницу, назвав его "позорным ускорением" на пути к третьей мировой войне и призвав депутатов бойкотировать его.
Лидер "Патриотов" призвал остановить "ложный американский нарратив" и выйти из НАТО и ЕС.
Высадка сил США, Великобритании и Канады во французских Нормандии и Бретани состоялась в рамках десантной операции "Оверлорд" 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, в том число более 380 погибших канадских солдат. В то же время в Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреРоссияНормандияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоЕвропарламентВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Франция
 
 
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