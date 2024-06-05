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В Минобороны рассказали об успешном применении FPV-дронов у Часова Яра
В Минобороны рассказали об успешном применении FPV-дронов у Часова Яра - РИА Новости, 05.06.2024
В Минобороны рассказали об успешном применении FPV-дронов у Часова Яра
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск активно применяют FPV-дроны у Часового Яра в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:15
2024-06-05T05:15
2024-06-05T05:36
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск активно применяют FPV-дроны у Часового Яра в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции при уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БПЛА ВДВ применяют FPV-дроны… Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы FPV-дронов круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ.
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россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали об успешном применении FPV-дронов у Часова Яра
Минобороны: бойцы ВДВ активно применяют FPV-дроны у Часова Яра