https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html

Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - РИА Новости, 05.06.2024

Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:56

2024-06-05T18:56

2024-06-05T19:22

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции."Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.Он отметил, что СМИ и неправительственные организации, которые настроены против его правительства, попытаются уменьшить значение случившегося и будут отрицать связь между стрелявшим и оппозицией."У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", - сказал Фицо, напомнив, что за некоторое время до покушения говорил, основываясь на своем политическом опыте, что в Словакии может произойти покушение на кого-то из политиков, представляющих правительство.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950771152.html

словакия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо