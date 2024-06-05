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Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - РИА Новости, 05.06.2024
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18:56 05.06.2024 (обновлено: 19:22 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - РИА Новости, 05.06.2024
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:56
2024-06-05T19:22
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции."Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.Он отметил, что СМИ и неправительственные организации, которые настроены против его правительства, попытаются уменьшить значение случившегося и будут отрицать связь между стрелявшим и оппозицией."У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", - сказал Фицо, напомнив, что за некоторое время до покушения говорил, основываясь на своем политическом опыте, что в Словакии может произойти покушение на кого-то из политиков, представляющих правительство.
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший

Фицо считает, что покушение на него совершил активист, а не одинокий сумасшедший

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции.
«
"Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.
Он отметил, что СМИ и неправительственные организации, которые настроены против его правительства, попытаются уменьшить значение случившегося и будут отрицать связь между стрелявшим и оппозицией.
"У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", - сказал Фицо, напомнив, что за некоторое время до покушения говорил, основываясь на своем политическом опыте, что в Словакии может произойти покушение на кого-то из политиков, представляющих правительство.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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