https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший - РИА Новости, 05.06.2024
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:56
2024-06-05T18:56
2024-06-05T19:22
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции."Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.Он отметил, что СМИ и неправительственные организации, которые настроены против его правительства, попытаются уменьшить значение случившегося и будут отрицать связь между стрелявшим и оппозицией."У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", - сказал Фицо, напомнив, что за некоторое время до покушения говорил, основываясь на своем политическом опыте, что в Словакии может произойти покушение на кого-то из политиков, представляющих правительство.
https://ria.ru/20240605/fitso-1950771152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
Фицо считает, что покушение на него совершил активист, а не одинокий сумасшедший
БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит, что в него стрелял "одинокий сумасшедший", назвав совершившего на него покушение активистом от оппозиции.
«
"Пятнадцатого мая из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции", - сказал Фицо в ходе первого видеообращения после совершенного на него в середине мая покушения.
Он отметил, что СМИ и неправительственные организации, которые настроены против его правительства, попытаются уменьшить значение случившегося и будут отрицать связь между стрелявшим и оппозицией.
"У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", - сказал Фицо, напомнив, что за некоторое время до покушения говорил, основываясь на своем политическом опыте, что в Словакии может произойти покушение на кого-то из политиков, представляющих правительство.