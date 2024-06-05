https://ria.ru/20240605/fitso-1950683948.html

Словацкие власти рассказали о состоянии Фицо

Словацкие власти рассказали о состоянии Фицо - РИА Новости, 05.06.2024

Словацкие власти рассказали о состоянии Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после совершенного на него покушения, улучшается, сообщил вице-премьер,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:26

2024-06-05T14:26

2024-06-05T14:26

в мире

украина

словакия

роберт фицо

роберт калиняк

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после совершенного на него покушения, улучшается, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Состояние здоровья премьера улучшается", - сказал Калиняк на пресс-конференции в среду. Он выразил надежду, что восстановление Фицо, который получил в ходе покушения несколько огнестрельных ранений, пройдет быстрее, чем ожидалось, премьер продолжит лечение дома, куда он был перевезен из больницы в конце мая. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html

https://ria.ru/20240528/fitso-1948885636.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо