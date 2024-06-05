https://ria.ru/20240605/figurka-1950772437.html
Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов
Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов - РИА Новости, 05.06.2024
Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов
Фигурка наемника Бобы Фетта из киносаги "Звездные войны" ушла с молотка в США за 525 тысяч долларов, став самой дорогой коллекционной игрушкой в мире, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:31
2024-06-05T18:31
2024-06-05T18:31
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Фигурка наемника Бобы Фетта из киносаги "Звездные войны" ушла с молотка в США за 525 тысяч долларов, став самой дорогой коллекционной игрушкой в мире, сообщил аукционный дом Heritage Auctions. "Самый маленький охотник за головами в мире стал самой ценной коллекционной игрушкой в мире", - говорится в сообщении на сайте аукциона. По данным аукционного дома, ранее этот рекорд удерживала кукла Барби с бриллиантовым ожерельем, проданная в 2010 году за 302 тысячи долларов. Как сообщает Heritage Auctions, фигурка высотой чуть более девяти сантиметров была выпущена в 70-е годы прошлого века. Первоначально эти игрушки должны были выпускать из ранца специальный снаряд, однако из-за опасений, что дети могут им подавиться, фигурки лишили этой функции. Отмечается, что в мире осталось только две раскрашенные вручную "стреляющие" модели. Кроме фигурки, на аукционе 31 мая также продали используемый в фильмах киноэпопеи меч Энакина Скайуокера за 62,5 тысячи долларов и шлем главного героя из сериала "Мандалорец" за 40 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240318/moneta-1934103512.html
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сша, в мире
Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов
Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за рекордные 525 тысяч долларов
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости.
Фигурка наемника Бобы Фетта из киносаги "Звездные войны" ушла с молотка в США за 525 тысяч долларов, став самой дорогой коллекционной игрушкой в мире, сообщил аукционный дом Heritage Auctions
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"Самый маленький охотник за головами в мире стал самой ценной коллекционной игрушкой в мире", - говорится в сообщении на сайте аукциона.
По данным аукционного дома, ранее этот рекорд удерживала кукла Барби с бриллиантовым ожерельем, проданная в 2010 году за 302 тысячи долларов.
Как сообщает Heritage Auctions, фигурка высотой чуть более девяти сантиметров была выпущена в 70-е годы прошлого века. Первоначально эти игрушки должны были выпускать из ранца специальный снаряд, однако из-за опасений, что дети могут им подавиться, фигурки лишили этой функции. Отмечается, что в мире осталось только две раскрашенные вручную "стреляющие" модели.
Кроме фигурки, на аукционе 31 мая также продали используемый в фильмах киноэпопеи меч Энакина Скайуокера за 62,5 тысячи долларов и шлем главного героя из сериала "Мандалорец" за 40 тысяч долларов.