https://ria.ru/20240605/figurka-1950772437.html

Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов

Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов - РИА Новости, 05.06.2024

Коллекционная фигурка Бобы Фетта ушла с молотка за 525 тысяч долларов

Фигурка наемника Бобы Фетта из киносаги "Звездные войны" ушла с молотка в США за 525 тысяч долларов, став самой дорогой коллекционной игрушкой в мире, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:31

2024-06-05T18:31

2024-06-05T18:31

сша

в мире

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Фигурка наемника Бобы Фетта из киносаги "Звездные войны" ушла с молотка в США за 525 тысяч долларов, став самой дорогой коллекционной игрушкой в мире, сообщил аукционный дом Heritage Auctions. "Самый маленький охотник за головами в мире стал самой ценной коллекционной игрушкой в мире", - говорится в сообщении на сайте аукциона. По данным аукционного дома, ранее этот рекорд удерживала кукла Барби с бриллиантовым ожерельем, проданная в 2010 году за 302 тысячи долларов. Как сообщает Heritage Auctions, фигурка высотой чуть более девяти сантиметров была выпущена в 70-е годы прошлого века. Первоначально эти игрушки должны были выпускать из ранца специальный снаряд, однако из-за опасений, что дети могут им подавиться, фигурки лишили этой функции. Отмечается, что в мире осталось только две раскрашенные вручную "стреляющие" модели. Кроме фигурки, на аукционе 31 мая также продали используемый в фильмах киноэпопеи меч Энакина Скайуокера за 62,5 тысячи долларов и шлем главного героя из сериала "Мандалорец" за 40 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240318/moneta-1934103512.html

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