https://ria.ru/20240605/festival-1950559001.html
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня - РИА Новости, 05.06.2024
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:08
2024-06-05T09:08
2024-06-05T09:08
москва
антон молев
анна чичерова
московский дворец пионеров
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев. "В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 7 и 8 июня пройдет семейный инклюзивный фестиваль "Город возможностей". Представители социального бизнеса, фондов, реабилитационных организаций и правительства Москвы обсудят, как развивается инклюзивная среда в столице", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что среди спикеров - специалисты, которые много лет работают в сфере инклюзии. Например, руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг и сотрудник фонда "Антон тут рядом" Юлиана Якуббо — эксперты в области информирования об аутизме. Они стремятся создать доступную среду для нейроотличных людей. "Кроме того, с гостями встретятся шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжам Сергей Шилов и чемпионка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Анна Чичерова. Они расскажут о ценностях олимпизма и паралимпизма и ответят на вопросы слушателей", - добавляется в сообщении. Участникам фестиваля также предлагают расширить горизонты знаний о разных формах адаптации к социальной среде и освоить новые навыки. Например, каждый сможет попробовать себя в качестве тифлокомментатора - специалиста, который лаконично описывает то, что непонятно слабовидящему без специальных словесных пояснений. Здесь же можно изучить основы русского жестового языка и шрифта Брайля. "Посетителей ждут и культурные мероприятия — выставка работ художников инклюзивной школы комикса Алексея Иорша, спектакль "Коломбина" инклюзивного театра "Открытое искусство" и концерт оркестра "Солнечные нотки". Параллельно на площадках Московского дворца пионеров пройдет спортивная программа "Игры равных", где посетители посоревнуются в бочче, стрельбе из лука и мини-гольфе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/moskva-1950346825.html
https://ria.ru/20240413/turnir-1939837890.html
https://ria.ru/20230920/rossiya-1897440195.html
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москва, антон молев, анна чичерова, московский дворец пионеров
Москва, Антон Молев, Анна Чичерова, Московский Дворец пионеров
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев.
"В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 7 и 8 июня пройдет семейный инклюзивный фестиваль "Город возможностей". Представители социального бизнеса, фондов, реабилитационных организаций и правительства Москвы обсудят, как развивается инклюзивная среда в столице", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что среди спикеров - специалисты, которые много лет работают в сфере инклюзии. Например, руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг и сотрудник фонда "Антон тут рядом" Юлиана Якуббо — эксперты в области информирования об аутизме. Они стремятся создать доступную среду для нейроотличных людей.
"Кроме того, с гостями встретятся шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжам Сергей Шилов и чемпионка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Анна Чичерова
. Они расскажут о ценностях олимпизма и паралимпизма и ответят на вопросы слушателей", - добавляется в сообщении.
Участникам фестиваля также предлагают расширить горизонты знаний о разных формах адаптации к социальной среде и освоить новые навыки. Например, каждый сможет попробовать себя в качестве тифлокомментатора - специалиста, который лаконично описывает то, что непонятно слабовидящему без специальных словесных пояснений. Здесь же можно изучить основы русского жестового языка и шрифта Брайля.
"Посетителей ждут и культурные мероприятия — выставка работ художников инклюзивной школы комикса Алексея Иорша, спектакль "Коломбина" инклюзивного театра "Открытое искусство" и концерт оркестра "Солнечные нотки". Параллельно на площадках Московского дворца пионеров пройдет спортивная программа "Игры равных", где посетители посоревнуются в бочче, стрельбе из лука и мини-гольфе", - говорится в сообщении.