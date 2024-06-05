Рейтинг@Mail.ru
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/festival-1950559001.html
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня - РИА Новости, 05.06.2024
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:08
2024-06-05T09:08
москва
антон молев
анна чичерова
московский дворец пионеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950562387_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_1e9d8ea6dd0ffca868ea0062a2aaa701.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев. "В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 7 и 8 июня пройдет семейный инклюзивный фестиваль "Город возможностей". Представители социального бизнеса, фондов, реабилитационных организаций и правительства Москвы обсудят, как развивается инклюзивная среда в столице", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что среди спикеров - специалисты, которые много лет работают в сфере инклюзии. Например, руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг и сотрудник фонда "Антон тут рядом" Юлиана Якуббо — эксперты в области информирования об аутизме. Они стремятся создать доступную среду для нейроотличных людей. "Кроме того, с гостями встретятся шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжам Сергей Шилов и чемпионка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Анна Чичерова. Они расскажут о ценностях олимпизма и паралимпизма и ответят на вопросы слушателей", - добавляется в сообщении. Участникам фестиваля также предлагают расширить горизонты знаний о разных формах адаптации к социальной среде и освоить новые навыки. Например, каждый сможет попробовать себя в качестве тифлокомментатора - специалиста, который лаконично описывает то, что непонятно слабовидящему без специальных словесных пояснений. Здесь же можно изучить основы русского жестового языка и шрифта Брайля. "Посетителей ждут и культурные мероприятия — выставка работ художников инклюзивной школы комикса Алексея Иорша, спектакль "Коломбина" инклюзивного театра "Открытое искусство" и концерт оркестра "Солнечные нотки". Параллельно на площадках Московского дворца пионеров пройдет спортивная программа "Игры равных", где посетители посоревнуются в бочче, стрельбе из лука и мини-гольфе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/moskva-1950346825.html
https://ria.ru/20240413/turnir-1939837890.html
https://ria.ru/20230920/rossiya-1897440195.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950562387_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_0a69e3b12c11268a3302b9215b5b2971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, антон молев, анна чичерова, московский дворец пионеров
Москва, Антон Молев, Анна Чичерова, Московский Дворец пионеров
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Москве 7 и 8 июня

Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров

© Фото : Пресс-служба Департамента образования и науки города МосквыИнклюзивный фестиваль "Город возможностей"
Инклюзивный фестиваль Город возможностей - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
Инклюзивный фестиваль "Город возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Инклюзивный фестиваль "Город возможностей" пройдет в Московском дворце пионеров в Москве 7 и 8 июня, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев.
"В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 7 и 8 июня пройдет семейный инклюзивный фестиваль "Город возможностей". Представители социального бизнеса, фондов, реабилитационных организаций и правительства Москвы обсудят, как развивается инклюзивная среда в столице", - приводятся его слова на сайте мэра и правительства Москвы.
Люди катаются на электросамокатах по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В столице пройдет фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота"
4 июня, 11:17
Отмечается, что среди спикеров - специалисты, которые много лет работают в сфере инклюзии. Например, руководитель проекта Autistic City Антонина Стейнберг и сотрудник фонда "Антон тут рядом" Юлиана Якуббо — эксперты в области информирования об аутизме. Они стремятся создать доступную среду для нейроотличных людей.
"Кроме того, с гостями встретятся шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжам Сергей Шилов и чемпионка Олимпийских игр по прыжкам в высоту Анна Чичерова. Они расскажут о ценностях олимпизма и паралимпизма и ответят на вопросы слушателей", - добавляется в сообщении.
Международные инклюзивные игры по Фиджитал-БПЛА в Вологде - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Вологодчина провела Международный инклюзивный турнир по Фиджитал-БПЛА
13 апреля, 19:21
Участникам фестиваля также предлагают расширить горизонты знаний о разных формах адаптации к социальной среде и освоить новые навыки. Например, каждый сможет попробовать себя в качестве тифлокомментатора - специалиста, который лаконично описывает то, что непонятно слабовидящему без специальных словесных пояснений. Здесь же можно изучить основы русского жестового языка и шрифта Брайля.
"Посетителей ждут и культурные мероприятия — выставка работ художников инклюзивной школы комикса Алексея Иорша, спектакль "Коломбина" инклюзивного театра "Открытое искусство" и концерт оркестра "Солнечные нотки". Параллельно на площадках Московского дворца пионеров пройдет спортивная программа "Игры равных", где посетители посоревнуются в бочче, стрельбе из лука и мини-гольфе", - говорится в сообщении.
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Индонезии россияне завоевали золотую медаль на конкурсе изобретателей
20 сентября 2023, 08:27
 
МоскваАнтон МолевАнна ЧичероваМосковский Дворец пионеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала