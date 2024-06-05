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Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 05.06.2024
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06:22 05.06.2024 (обновлено: 07:00 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/fbr-1950550260.html
Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе"
Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 05.06.2024
Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе"
Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что тревогу вызывает возможность террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:22
2024-06-05T07:00
в мире
сша
россия
кристофер рей
владимир путин
крокус сити холл
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что тревогу вызывает возможность террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном "Крокус сити холле". &quot;Еще до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия и с тех пор мы видели ... как иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников... Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГИЛ-К* (запрещенная в РФ террористическая организация), которую мы видели в российском концертном зале еще в марте&quot;, - заявил Рей в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Сената конгресса США, трансляцию которого вел телеканал CBS.Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, россия, кристофер рей, владимир путин, крокус сити холл
В мире, США, Россия, Кристофер Рей, Владимир Путин, Крокус Сити Холл
Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе"

Глава ФБР Рей: в США возможна атака, похожая на теракт в "Крокусе"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДиректор ФБР Кристофер Рей
Директор ФБР Кристофер Рей - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Директор ФБР Кристофер Рей. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что тревогу вызывает возможность террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном "Крокус сити холле".
«

"Еще до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия и с тех пор мы видели ... как иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников... Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГИЛ-К* (запрещенная в РФ террористическая организация), которую мы видели в российском концертном зале еще в марте", - заявил Рей в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Сената конгресса США, трансляцию которого вел телеканал CBS.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

* Террористическая организация, запрещена в России
Обстановка у Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"
28 марта, 12:29
 
В миреСШАРоссияКристофер РейВладимир ПутинКрокус Сити Холл
 
 
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