Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе"
Глава ФБР Рей: в США возможна атака, похожая на теракт в "Крокусе"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДиректор ФБР Кристофер Рей
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Директор ФБР Кристофер Рей. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что тревогу вызывает возможность террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном "Крокус сити холле".
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"Еще до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия и с тех пор мы видели ... как иностранные террористические организации призывают к атакам против американцев и наших союзников... Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГИЛ-К* (запрещенная в РФ террористическая организация), которую мы видели в российском концертном зале еще в марте", - заявил Рей в ходе слушаний комитета по ассигнованиям Сената конгресса США, трансляцию которого вел телеканал CBS.
Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Террористическая организация, запрещена в России
* Террористическая организация, запрещена в России