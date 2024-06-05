https://ria.ru/20240605/fas-1950786946.html

ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями

ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями - РИА Новости, 05.06.2024

ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между нефтяными компаниями в основную торговую сессию на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:31

2024-06-05T19:31

2024-06-05T19:31

экономика

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

спбмтсб

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между нефтяными компаниями в основную торговую сессию на бирже и перехода на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам, сообщило ведомство. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил ФАС, Минэнерго РФ и СПбМТСБ провести работу по минимизации вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) купли-продажи нефтепродуктов на бирже непосредственно друг у друга. Новак поручил представить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на биржевых торгах. Об этом говорится в протоколе заседания у Новака от 28 мая (есть в распоряжении РИА Новости). "Касательно развития биржевой торговли нефтепродуктов служба прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между ВИНКами в основную сессию. Сейчас совместно с ведомствами рассматривается вопрос о возможном их сокращении и переходе на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам", - говорится в сообщении ФАС.

https://ria.ru/20240605/toplivo-1950786433.html

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экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), спбмтсб