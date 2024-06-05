https://ria.ru/20240605/fas-1950786946.html
ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями
ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями - РИА Новости, 05.06.2024
ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между нефтяными компаниями в основную торговую сессию на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:31
2024-06-05T19:31
2024-06-05T19:31
экономика
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
спбмтсб
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между нефтяными компаниями в основную торговую сессию на бирже и перехода на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам, сообщило ведомство. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил ФАС, Минэнерго РФ и СПбМТСБ провести работу по минимизации вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) купли-продажи нефтепродуктов на бирже непосредственно друг у друга. Новак поручил представить предложения, стимулирующие компании заключать между собой прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на биржевых торгах. Об этом говорится в протоколе заседания у Новака от 28 мая (есть в распоряжении РИА Новости). "Касательно развития биржевой торговли нефтепродуктов служба прорабатывает вопрос минимизации купли-продажи топлива между ВИНКами в основную сессию. Сейчас совместно с ведомствами рассматривается вопрос о возможном их сокращении и переходе на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам", - говорится в сообщении ФАС.
https://ria.ru/20240605/toplivo-1950786433.html
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экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), спбмтсб
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), СПбМТСБ
ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями
ФАС прорабатывает вопрос минимизации продажи топлива между нефтяными компаниями