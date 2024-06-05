https://ria.ru/20240605/falkov-1950627135.html

Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз

Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз - РИА Новости, 05.06.2024

Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз

Выпускникам колледжей надо дать возможность получать высшее образование по своему профилю в сокращенные сроки, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:20

2024-06-05T12:20

2024-06-05T12:30

общество

россия

валерий фальков

совет федерации рф

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускникам колледжей надо дать возможность получать высшее образование по своему профилю в сокращенные сроки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Надо дать возможность выпускникам колледжей получать высшее образование в сокращенные сроки, конечно, по профильным специальностям и без потери качества", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. По словам министра, сегодня происходит "разумная балансировка" между системами профессионального и высшего образования, но необходимо обеспечить более тесную связь между этими уровнями.

https://ria.ru/20240605/minobr-1950626381.html

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общество, россия, валерий фальков, совет федерации рф, навигатор абитуриента