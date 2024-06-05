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Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз - РИА Новости, 05.06.2024
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12:20 05.06.2024 (обновлено: 12:30 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/falkov-1950627135.html
Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз
Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз - РИА Новости, 05.06.2024
Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз
Выпускникам колледжей надо дать возможность получать высшее образование по своему профилю в сокращенные сроки, заявил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:20
2024-06-05T12:30
общество
россия
валерий фальков
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускникам колледжей надо дать возможность получать высшее образование по своему профилю в сокращенные сроки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Надо дать возможность выпускникам колледжей получать высшее образование в сокращенные сроки, конечно, по профильным специальностям и без потери качества", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. По словам министра, сегодня происходит "разумная балансировка" между системами профессионального и высшего образования, но необходимо обеспечить более тесную связь между этими уровнями.
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общество, россия, валерий фальков, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
Фальков призвал дать выпускникам колледжей возможность быстро закончить вуз

Фальков: выпускники колледжей должны быстро получать высшее по своему профилю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускникам колледжей надо дать возможность получать высшее образование по своему профилю в сокращенные сроки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Надо дать возможность выпускникам колледжей получать высшее образование в сокращенные сроки, конечно, по профильным специальностям и без потери качества", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
По словам министра, сегодня происходит "разумная балансировка" между системами профессионального и высшего образования, но необходимо обеспечить более тесную связь между этими уровнями.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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ОбществоРоссияВалерий ФальковСовет Федерации РФНавигатор абитуриента
 
 
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