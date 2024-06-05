https://ria.ru/20240605/fadeev-1950705708.html

Глава СПЧ прокомментировал скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ

Глава СПЧ прокомментировал скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2024

Глава СПЧ прокомментировал скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ

Глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале СПЧ, комментируя скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ, заявил, что лучше кто-то спишет на экзамене, чем все... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:30

2024-06-05T15:30

2024-06-05T15:37

общество

валерий фадеев

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале СПЧ, комментируя скандальные ситуации с досмотрами перед ЕГЭ, заявил, что лучше кто-то спишет на экзамене, чем все пострадают от недостойного обращения. "С началом ЕГЭ множатся дикие истории о досмотрах школьников перед экзаменом. Унизительные проверки доходят до снятия нижнего белья перед рамками и съема дверей в школьных туалетах. Подобные безобразия происходят в различных регионах страны… Пусть лучше кто-то спишет, чем все пострадают от недостойного обращения", - заявил Фадеев.Глава СПЧ отметил, что технологии досмотра работают в аэропортах, на массовых мероприятиях, стадионах, но без скандалов, а в школах наблюдается крайняя степень недоверия к детям, которая унижает всех: и учеников, и учителей, и самих охранников.

https://ria.ru/20240531/salogubova-1949677562.html

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общество, валерий фадеев, единый государственный экзамен (егэ)