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В Эстонии прокомментировали обещание выделить Украине военную помощь - РИА Новости, 05.06.2024
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14:44 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/err-1950690572.html
В Эстонии прокомментировали обещание выделить Украине военную помощь
В Эстонии прокомментировали обещание выделить Украине военную помощь - РИА Новости, 05.06.2024
В Эстонии прокомментировали обещание выделить Украине военную помощь
Обещание Эстонии выделять ежегодно Украине более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера, сообщает в среду... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:44
2024-06-05T14:44
в мире
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россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обещание Эстонии выделять ежегодно Украине более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера, сообщает в среду телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД. Как поясняет ERR, эстонский премьер Кая Каллас и Владимир Зеленский планируют при следующей встрече подписать соглашение, которое содержит положение о выделении Украине помощи на сумму более 100 миллионов евро в год в виде военной помощи. По информации ERR, соглашение рассчитано на десять лет и "будет касаться более широкого сотрудничества между Эстонией и Украиной". "Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", - сообщили телерадиовещательной компании в министерстве иностранных дел страны, подчеркнув, что соглашение не налагает юридических обязательств ни на Эстонию, ни на Украину. Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон подтвердил эту информацию. "Это прежде всего политическая декларация", - заявил он. ERR отмечает, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920237605.html
https://ria.ru/20240603/err-1950115334.html
https://ria.ru/20240218/postavki-1928115617.html
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в мире, украина, россия, эстония, сергей лавров, кайя каллас, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Эстония, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, НАТО
В Эстонии прокомментировали обещание выделить Украине военную помощь

ERR: обещание Эстонии выделять Украине деньги не является юридическим договором

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обещание Эстонии выделять ежегодно Украине более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера, сообщает в среду телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД.
Как поясняет ERR, эстонский премьер Кая Каллас и Владимир Зеленский планируют при следующей встрече подписать соглашение, которое содержит положение о выделении Украине помощи на сумму более 100 миллионов евро в год в виде военной помощи. По информации ERR, соглашение рассчитано на десять лет и "будет касаться более широкого сотрудничества между Эстонией и Украиной".
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"Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", - сообщили телерадиовещательной компании в министерстве иностранных дел страны, подчеркнув, что соглашение не налагает юридических обязательств ни на Эстонию, ни на Украину.
Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон подтвердил эту информацию. "Это прежде всего политическая декларация", - заявил он.
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ERR отмечает, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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