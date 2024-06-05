https://ria.ru/20240605/eksport-1950806761.html
Цифровую трансформацию экспорта обсудили на ПМЭФ-2024
Цифровую трансформацию экспорта обсудили на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Цифровую трансформацию экспорта обсудили на ПМЭФ-2024
Цифровизацию экспортной поддержки обсудили участники совместной сессии, которую организовал Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) и РБК, сообщает РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:58
2024-06-05T20:58
2024-06-05T20:58
пмэф-2024
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вероника никишина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
россия
экспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Цифровизацию экспортной поддержки обсудили участники совместной сессии, которую организовал Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) и РБК, сообщает центр."Участники дискуссии обозначили образ идеальной цифровой платформы в области ВЭД, а также векторы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы.Мероприятие состоялось 5 июня на "Территории инноваций" в рамках Петербургского международного экономического форума, который ежегодно собирает ведущих экспертов, политиков и бизнесменов", - говорится в сообщении.Участники сошлись во мнении, что растущая конкуренция на российском и мировых рынках требует от бизнеса и государства не только эффективности бизнес-процессов и управления на всех уровнях, но и современных цифровых решений, основанных на использовании больших данных и автоматизации. Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, в условиях стремительных макроэкономических изменений и государственном управлении, требующих высокой степени цифровизации всех процессов, РЭЦ совместно с профильными министерствами, федеральными органами исполнительной власти и деловыми объединениями оперативно внедряет актуальные сервисы на цифровой платформе "Мой экспорт".Директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов отметил преимущества цифровизации автоматизации процессов определения получателей государственной поддержки."Во-первых, цифровизация процессов позволяет значительно ускорить оценку заявлений и определение нуждающихся в поддержке. Во-вторых, автоматизированные системы обеспечивают беспристрастность и равные условия для всех заявителей при оценке заявлений, т.к. работают по заранее установленным алгоритмам. Третье преимущество заключается в повышении эффективности распределения ресурсов. Цифровые системы могут обрабатывать большие объемы данных, проводить глубокий анализ. Благодаря этим преимуществам мы можем оказывать более точечную, эффективную и, что важно, объективную поддержку экспортерам", — пояснил Чекушов.Одним из модераторов сессии выступил Сергей Иванов, исполнительный директор ГК "ЭФКО". Он поделился опытом использования компанией сервисов "Моего экспорта" и рассказал, как это взаимодействие оптимизировало бизнес-процессы.Участники встречи обсудили возможности проверки контрагентов за рубежом через платформу, расширение логистических и таможенных услуг, совершенствование и развитие имеющихся сервисов в экосистеме и др.В завершение обсуждения Никишина заверила присутствующих, что все озвученные на сессии предложения в РЭЦ будут тщательно проанализированы и учтены в дальнейшей работе."В Российском экспортном центре мы придерживаемся принципа ориентации на потребности наших клиентов, как действующих, так и будущих экспортеров. Мы стремимся не только внимательно слушать пожелания бизнеса, но и на их основе постоянно совершенствовать наши услуги. Мы намерены активно развивать наши сервисы, делая акцент на создании дополнительной ценности для экспортеров, внедрять инновационные технологии", — подвела итог дискуссии генеральный директор РЭЦ.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950757567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, россия, экспорт, цифровизация, вэб.рф (вэб)
ПМЭФ-2024, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Вероника Никишина, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Россия, Экспорт, Цифровизация, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Цифровизацию экспортной поддержки обсудили участники совместной сессии, которую организовал Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) и РБК, сообщает центр.
"Участники дискуссии обозначили образ идеальной цифровой платформы в области ВЭД, а также векторы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы.
Мероприятие состоялось 5 июня на "Территории инноваций" в рамках Петербургского международного экономического форума, который ежегодно собирает ведущих экспертов, политиков и бизнесменов", - говорится в сообщении.
Участники сошлись во мнении, что растущая конкуренция на российском и мировых рынках требует от бизнеса и государства не только эффективности бизнес-процессов и управления на всех уровнях, но и современных цифровых решений, основанных на использовании больших данных и автоматизации. Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
, в условиях стремительных макроэкономических изменений и государственном управлении, требующих высокой степени цифровизации всех процессов, РЭЦ совместно с профильными министерствами, федеральными органами исполнительной власти и деловыми объединениями оперативно внедряет актуальные сервисы на цифровой платформе "Мой экспорт".
Директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга
России Роман Чекушов отметил преимущества цифровизации автоматизации процессов определения получателей государственной поддержки.
"Во-первых, цифровизация процессов позволяет значительно ускорить оценку заявлений и определение нуждающихся в поддержке. Во-вторых, автоматизированные системы обеспечивают беспристрастность и равные условия для всех заявителей при оценке заявлений, т.к. работают по заранее установленным алгоритмам. Третье преимущество заключается в повышении эффективности распределения ресурсов. Цифровые системы могут обрабатывать большие объемы данных, проводить глубокий анализ. Благодаря этим преимуществам мы можем оказывать более точечную, эффективную и, что важно, объективную поддержку экспортерам", — пояснил Чекушов.
Одним из модераторов сессии выступил Сергей Иванов
, исполнительный директор ГК "ЭФКО". Он поделился опытом использования компанией сервисов "Моего экспорта" и рассказал, как это взаимодействие оптимизировало бизнес-процессы.
Участники встречи обсудили возможности проверки контрагентов за рубежом через платформу, расширение логистических и таможенных услуг, совершенствование и развитие имеющихся сервисов в экосистеме и др.
В завершение обсуждения Никишина заверила присутствующих, что все озвученные на сессии предложения в РЭЦ будут тщательно проанализированы и учтены в дальнейшей работе.
"В Российском экспортном центре мы придерживаемся принципа ориентации на потребности наших клиентов, как действующих, так и будущих экспортеров. Мы стремимся не только внимательно слушать пожелания бизнеса, но и на их основе постоянно совершенствовать наши услуги. Мы намерены активно развивать наши сервисы, делая акцент на создании дополнительной ценности для экспортеров, внедрять инновационные технологии", — подвела итог дискуссии генеральный директор РЭЦ.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.