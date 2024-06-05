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Платформа "Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес - РИА Новости, 05.06.2024
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11:21 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/eksport-1950604316.html
Платформа "Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес
Платформа "Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес - РИА Новости, 05.06.2024
Платформа "Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес
На сервисе "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" экспортерам доступны комплексные услуги для обеспечения правовой поддержки при выходе на внешние... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:21
2024-06-05T11:21
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На сервисе "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" экспортерам доступны комплексные услуги для обеспечения правовой поддержки при выходе на внешние рынки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В современных экономических реалиях экспорт становится одним из ключевых направлений развития для многих российских компаний. Однако выход на международные рынки сопряжен с рядом рисков, особенно правового характера", - говорится в сообщении.Там отмечается, что экспортерам, находящимся на начальной стадии внешнеторговой сделки и желающим обеспечить защиту своих интересов в будущем контракте, следует обратить внимание на услугу "Структурирование внешнеторговой сделки". Она помогает экспортерам разработать оптимальную структуру сделки, а, при необходимости, обеспечивает подготовку всех необходимых документов и предоставляет правовую поддержку на всех этапах взаимодействия с участниками сделки и контролирующими органами."Анализ внешнеторгового контракта" предоставляет экспортерам возможность получить детальную консультацию и рекомендации по внешнеторговому контракту, включая подготовку необходимых документов и правовую поддержку при взаимодействии как с участником сделки, так и с контролирующими органами. Подрядчик проведет анализ содержания и контекста уже заключенного контракта или контракта, который экспортер собирается подписать. Он оценит возможные юридические риски с учетом законодательства РФ и иностранного государства, и, при необходимости, скорректирует или разработает внешнеторговый контракт.Перед выходом на внешние рынки компании будет полезно обратиться к экспертам за услугой "Анализ внешнеторгового контракта с господдержкой для МСП". Ранее экспортерам приходилось лично посещать Центр поддержки экспорта, чтобы получить эту услугу с государственной поддержкой и подписать бумажные документы. Теперь весь процесс переведен в цифровой формат."Правовая поддержка для экспортеров играет ключевую роль в обеспечении защиты их интересов в международной торговле. Грамотно составленные контракты и правовая экспертиза помогают минимизировать риски, обеспечивают соблюдение законодательства и способствуют успешному развитию бизнеса за рубежом. Сейчас на платформе "Профессионалы экспорта" порядка 74 компаний оказывают правовую поддержку", - уточнила директор по правовому сопровождению цифровизации услуг и экспертных платформ проекта "Одно окно" Мария Мдинарадзе.
https://ria.ru/20240605/eksport-1950602168.html
https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Платформа "Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес

"Мой экспорт" помогает экспортерам защищать бизнес с помощью правовой поддержки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На сервисе "Профессионалы экспорта" платформы "Мой экспорт" экспортерам доступны комплексные услуги для обеспечения правовой поддержки при выходе на внешние рынки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В современных экономических реалиях экспорт становится одним из ключевых направлений развития для многих российских компаний. Однако выход на международные рынки сопряжен с рядом рисков, особенно правового характера", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Там отмечается, что экспортерам, находящимся на начальной стадии внешнеторговой сделки и желающим обеспечить защиту своих интересов в будущем контракте, следует обратить внимание на услугу "Структурирование внешнеторговой сделки". Она помогает экспортерам разработать оптимальную структуру сделки, а, при необходимости, обеспечивает подготовку всех необходимых документов и предоставляет правовую поддержку на всех этапах взаимодействия с участниками сделки и контролирующими органами.
"Анализ внешнеторгового контракта" предоставляет экспортерам возможность получить детальную консультацию и рекомендации по внешнеторговому контракту, включая подготовку необходимых документов и правовую поддержку при взаимодействии как с участником сделки, так и с контролирующими органами. Подрядчик проведет анализ содержания и контекста уже заключенного контракта или контракта, который экспортер собирается подписать. Он оценит возможные юридические риски с учетом законодательства РФ и иностранного государства, и, при необходимости, скорректирует или разработает внешнеторговый контракт.
Перед выходом на внешние рынки компании будет полезно обратиться к экспертам за услугой "Анализ внешнеторгового контракта с господдержкой для МСП". Ранее экспортерам приходилось лично посещать Центр поддержки экспорта, чтобы получить эту услугу с государственной поддержкой и подписать бумажные документы. Теперь весь процесс переведен в цифровой формат.
"Правовая поддержка для экспортеров играет ключевую роль в обеспечении защиты их интересов в международной торговле. Грамотно составленные контракты и правовая экспертиза помогают минимизировать риски, обеспечивают соблюдение законодательства и способствуют успешному развитию бизнеса за рубежом. Сейчас на платформе "Профессионалы экспорта" порядка 74 компаний оказывают правовую поддержку", - уточнила директор по правовому сопровождению цифровизации услуг и экспертных платформ проекта "Одно окно" Мария Мдинарадзе.
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