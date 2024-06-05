https://ria.ru/20240605/eksport-1950602168.html
Раздел "Рекомендованные услуги" на "Моем экспорте" даст советы
Раздел "Рекомендованные услуги" на "Моем экспорте" даст советы - РИА Новости, 05.06.2024
Раздел "Рекомендованные услуги" на "Моем экспорте" даст советы
На цифровой платформе "Мой экспорт" появился раздел "Рекомендованные услуги", в котором представлены индивидуально подобранные рекомендации для... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:15
2024-06-05T11:15
2024-06-05T11:15
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" появился раздел "Рекомендованные услуги", в котором представлены индивидуально подобранные рекомендации для зарегистрированных пользователей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."В этом разделе клиенты платформы получают персонализированные рекомендации, максимально соответствующие их индивидуальным потребностям и целям в продвижении продукции на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.После регистрации на платформе данные о компании анализируются в специально созданной для этого системе. На основе полученных данных формируется персональный набор рекомендаций. Предложения учитывают множество факторов, таких как зрелость компании, географическое положение, специфика деятельности и другие, что позволяет для каждого экспортера создать уникальный план развития.Персональные рекомендации позволяют оптимизировать время экспортера на поиск необходимых ему услуг, а также обратить внимание на новые услуги и сервисы.Сегодня на "Моем экспорте" доступно 126 услуг для экспортеров, которые разделены на четыре основные группы: государственные и бизнес-сервисы, государственная и аналитическая поддержка. Эти услуги охватывают весь спектр потребностей экспортера - от изучения рынка и поиска партнеров до организации логистики и освоения новых каналов продаж, а также компенсации различных издержек. Новый раздел анализирует все эти сервисы и помогает экспортерам сосредоточиться на наиболее актуальных и релевантных предложениях.Напомним, личный кабинет на платформе "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам, которые решают разнообразные экспортные задачи, в режиме "одного окна". Важно отметить, что для получения услуг не требуется предоставлять бумажные документы или их сканы. Большинство востребованных услуг доступны в полностью цифровом формате, что упрощает процесс их получения и экономит время экспортеров.В настоящее время платформа насчитывает более 30 тысяч зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России, причем наиболее активными пользователями являются представители малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится около 60% всех оформленных услуг.Таким образом, "Мой экспорт" продолжает развиваться, предоставляя российским экспортерам новые возможности для расширения своего присутствия на мировых рынках и укрепления позиций российской экономики на глобальной арене.
https://ria.ru/20240529/putin-1949103818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Раздел "Рекомендованные услуги" на "Моем экспорте" даст советы
Раздел "Рекомендованные услуги" на "Моем экспорте" даст индивидуальные советы
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" появился раздел "Рекомендованные услуги", в котором представлены индивидуально подобранные рекомендации для зарегистрированных пользователей, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).
"В этом разделе клиенты платформы получают персонализированные рекомендации, максимально соответствующие их индивидуальным потребностям и целям в продвижении продукции на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
После регистрации на платформе данные о компании анализируются в специально созданной для этого системе. На основе полученных данных формируется персональный набор рекомендаций. Предложения учитывают множество факторов, таких как зрелость компании, географическое положение, специфика деятельности и другие, что позволяет для каждого экспортера создать уникальный план развития.
Персональные рекомендации позволяют оптимизировать время экспортера на поиск необходимых ему услуг, а также обратить внимание на новые услуги и сервисы.
Сегодня на "Моем экспорте" доступно 126 услуг для экспортеров, которые разделены на четыре основные группы: государственные и бизнес-сервисы, государственная и аналитическая поддержка. Эти услуги охватывают весь спектр потребностей экспортера - от изучения рынка и поиска партнеров до организации логистики и освоения новых каналов продаж, а также компенсации различных издержек. Новый раздел анализирует все эти сервисы и помогает экспортерам сосредоточиться на наиболее актуальных и релевантных предложениях.
Напомним, личный кабинет на платформе "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам, которые решают разнообразные экспортные задачи, в режиме "одного окна". Важно отметить, что для получения услуг не требуется предоставлять бумажные документы или их сканы. Большинство востребованных услуг доступны в полностью цифровом формате, что упрощает процесс их получения и экономит время экспортеров.
В настоящее время платформа насчитывает более 30 тысяч зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из разных регионов России, причем наиболее активными пользователями являются представители малого и среднего бизнеса, на долю которых приходится около 60% всех оформленных услуг.
Таким образом, "Мой экспорт" продолжает развиваться, предоставляя российским экспортерам новые возможности для расширения своего присутствия на мировых рынках и укрепления позиций российской экономики на глобальной арене.