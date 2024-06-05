https://ria.ru/20240605/eksperiment-1950553254.html
По делу об убийстве в Абрикосовке провели следственный эксперимент
По делу об убийстве в Абрикосовке провели следственный эксперимент - РИА Новости, 05.06.2024
По делу об убийстве в Абрикосовке провели следственный эксперимент
Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:22
2024-06-05T07:22
2024-06-05T14:31
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Всех (свидетелей. — Прим. ред.) опросили и провели следственный эксперимент", — сказал собеседник агентства.За убийство семи человек, включая главу Абрикосовки, задержали двух подозреваемых. Они хотели поселиться там, но чиновница сказала, что пустых домов в поселке нет. Подозреваемые сожгли два жилища, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще одно.Фигурантам предъявили обвинения по 105-й статье УК "Убийство", второй части, пунктам "а", "ж", "и", "к", а также 167-й статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", второй части. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20240603/sud-1950233971.html
https://ria.ru/20240602/ubiystvo-1950016824.html
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происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
По делу об убийстве в Абрикосовке провели следственный эксперимент
По делу об убийстве семи человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Всех (свидетелей. — Прим. ред.) опросили и провели следственный эксперимент", — сказал собеседник агентства.
За убийство семи человек, включая главу Абрикосовки, задержали двух подозреваемых. Они хотели поселиться там, но чиновница сказала, что пустых домов в поселке нет. Подозреваемые сожгли два жилища, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще одно.
Фигурантам предъявили обвинения по 105-й статье УК "Убийство", второй части, пунктам "а", "ж", "и", "к", а также 167-й статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", второй части. Им грозят сроки вплоть до пожизненного.