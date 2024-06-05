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Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен - РИА Новости, 05.06.2024
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16:29 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ege-1950726628.html
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен - РИА Новости, 05.06.2024
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен
Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:29
2024-06-05T16:29
общество
москва
ольга ярославская
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки города Москвы. "Конечно, по правилам участникам экзаменов запрещено иметь при себе мобильные телефоны с момента входа в пункт проведения экзамена. И организаторы, и независимые наблюдатели действовали по инструкции. Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", - говорится в сообщении ведомства. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская писала в своем Telegram-канале, что усмотрела нарушение прав в удалении девушки с экзамена.
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общество, москва, ольга ярославская, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен

Выпускница, удаленная с ЕГЭ из-за телефона, сможет сдать экзамен 17 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки города Москвы.
«
"Конечно, по правилам участникам экзаменов запрещено иметь при себе мобильные телефоны с момента входа в пункт проведения экзамена. И организаторы, и независимые наблюдатели действовали по инструкции. Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская писала в своем Telegram-канале, что усмотрела нарушение прав в удалении девушки с экзамена.
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ОбществоМоскваОльга ЯрославскаяЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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