https://ria.ru/20240605/ege-1950726628.html
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен - РИА Новости, 05.06.2024
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен
Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:29
2024-06-05T16:29
2024-06-05T16:29
общество
москва
ольга ярославская
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:286:2717:1814_1920x0_80_0_0_25b6fb962340a66fd9901a1c5c1bdc98.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки города Москвы. "Конечно, по правилам участникам экзаменов запрещено иметь при себе мобильные телефоны с момента входа в пункт проведения экзамена. И организаторы, и независимые наблюдатели действовали по инструкции. Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", - говорится в сообщении ведомства. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская писала в своем Telegram-канале, что усмотрела нарушение прав в удалении девушки с экзамена.
https://ria.ru/20240604/shkolnik-1950476374.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:5:2717:2043_1920x0_80_0_0_fb94e0ee1287216d75579213f18e88bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, ольга ярославская, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен
Выпускница, удаленная с ЕГЭ из-за телефона, сможет сдать экзамен 17 июня