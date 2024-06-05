https://ria.ru/20240605/ege-1950726628.html

Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен

Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен - РИА Новости, 05.06.2024

Школьнице, удаленной с ЕГЭ за телефон, разрешили сдать экзамен

Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:29

2024-06-05T16:29

2024-06-05T16:29

общество

москва

ольга ярославская

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выпускница, удаленная с ЕГЭ по обществознанию из-за забытого в кармане джинсов телефона, получит возможность сдать экзамен в резервный день 17 июня, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки города Москвы. "Конечно, по правилам участникам экзаменов запрещено иметь при себе мобильные телефоны с момента входа в пункт проведения экзамена. И организаторы, и независимые наблюдатели действовали по инструкции. Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня", - говорится в сообщении ведомства. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская писала в своем Telegram-канале, что усмотрела нарушение прав в удалении девушки с экзамена.

https://ria.ru/20240604/shkolnik-1950476374.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, ольга ярославская, единый государственный экзамен (егэ)