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В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:55 05.06.2024 (обновлено: 17:15 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ege-1950694248.html
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.06.2024
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:55
2024-06-05T17:15
общество
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
новости подмосковья
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Одиннадцатиклассники 23 мая сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны. "По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне – становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе – максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии – шесть.
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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Новости Подмосковья, Социальный навигатор, СН_Образование
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

В Подмосковье уже 220 одиннадцатиклассников получили наивысший балл на ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
Одиннадцатиклассники 23 мая сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны.
"По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне – становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области.
Как сообщили в пресс-службе, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе – максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии – шесть.
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