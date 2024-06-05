https://ria.ru/20240605/ege-1950694248.html
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.06.2024
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:55
2024-06-05T14:55
2024-06-05T17:15
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Одиннадцатиклассники 23 мая сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны. "По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне – становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе – максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии – шесть.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Новости Подмосковья, Социальный навигатор, СН_Образование
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
В Подмосковье уже 220 одиннадцатиклассников получили наивысший балл на ЕГЭ
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
Одиннадцатиклассники 23 мая сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны.
"По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне – становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области.
Как сообщили в пресс-службе, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе – максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии – шесть.