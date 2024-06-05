https://ria.ru/20240605/ege-1950694248.html

В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов - РИА Новости, 05.06.2024

В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:55

2024-06-05T14:55

2024-06-05T17:15

общество

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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сн_образование

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двести двадцать одиннадцатиклассников из Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Одиннадцатиклассники 23 мая сдавали ЕГЭ по литературе, химии и географии. Результаты по этим предметам уже известны. "По итогам первых трех экзаменов в Подмосковье 220 человек получили наивысший балл. Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне – становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее число стобалльников в данный момент по литературе – максимальный балл получили 166 человек. По химии 100 баллов получили 48 выпускников, по географии – шесть.

https://ria.ru/20240605/ege-1950603901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование