https://ria.ru/20240605/efimov-1950538836.html

Ефимов: зеленоградский технопарк получил от Москвы льготу на аренду земли

Ефимов: зеленоградский технопарк получил от Москвы льготу на аренду земли - РИА Новости, 05.06.2024

Ефимов: зеленоградский технопарк получил от Москвы льготу на аренду земли

Столичные власти предоставили технопарку "СТМП-Зеленоград" льготу на аренду 2,5 гектара земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:06

2024-06-05T14:06

2024-06-05T14:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Столичные власти предоставили технопарку "СТМП-Зеленоград" льготу на аренду 2,5 гектара земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город предоставил льготу на аренду участка площадью 2,5 гектара в районе Савелки для строительства технопарка "СТМП-Зеленоград". В состав будущего комплекса войдут три лабораторных и три производственных корпуса. Их общая площадь превысит 22 тысячи квадратных метров. Ранее город предоставил аналогичную льготу другому предпринимателю, который возводит технопарк на западе столицы. Благодаря такой мере поддержки эти инвесторы смогут ежегодно экономить более трех миллионов рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Льгота составит 0,01% от кадастровой стоимости участка. В Москве она действует при возведении зданий со статусом инвестиционного приоритетного проекта. Ранее этот статус был присвоен строящемуся в Зеленограде технопарку.Уточняется, что там будут работать компании, производящие оборудование для связи и телекоммуникаций, медицинские изделия и технику, приборы для очистки воздуха и воды.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что на Рябиновой улице на западе Москвы инвестор возводит первый в городе пищевой технопарк площадью более 16 тысяч квадратных метров, получивший в льготную аренду участок площадью 0,89 гектара.

https://ria.ru/20240603/efimov-1950107481.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы