https://ria.ru/20240605/dzhonson-1950581339.html

"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине - РИА Новости, 05.06.2024

"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:14

2024-06-05T10:14

2024-06-05T10:42

россия

сша

москва

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578491_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_52d785a5c320780341e46a399e019797.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия", — указал эксперт.Джонсон подчеркнул, что Белый дом ничего не сможет сделать в случае ответной реакции Москвы на угрозу своим землям."Мы уязвимы в тех аспектах, где о России такого не скажешь: у нее надежные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до него дойдет", — предупредил он.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240605/general-1950565147.html

https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, политика