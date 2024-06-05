"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине
Джонсон: Россия ответит США на разрешение бить по ее территории западным оружием
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия", — указал эксперт.
Джонсон подчеркнул, что Белый дом ничего не сможет сделать в случае ответной реакции Москвы на угрозу своим землям.
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"Мы уязвимы в тех аспектах, где о России такого не скажешь: у нее надежные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до него дойдет", — предупредил он.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.