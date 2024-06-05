Рейтинг@Mail.ru
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 05.06.2024 (обновлено: 10:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/dzhonson-1950581339.html
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине - РИА Новости, 05.06.2024
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине
Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:14
2024-06-05T10:42
россия
сша
москва
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578491_0:14:1733:989_1920x0_80_0_0_52d785a5c320780341e46a399e019797.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия&quot;, — указал эксперт.Джонсон подчеркнул, что Белый дом ничего не сможет сделать в случае ответной реакции Москвы на угрозу своим землям."Мы уязвимы в тех аспектах, где о России такого не скажешь: у нее надежные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до него дойдет", — предупредил он.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240605/general-1950565147.html
https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578491_199:0:1535:1002_1920x0_80_0_0_26edc060872019c77cfb716ca8e716a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире, политика
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, В мире, Политика
"На грани ужасного". Стало известно, что ждет США из-за решения по Украине

Джонсон: Россия ответит США на разрешение бить по ее территории западным оружием

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва ответит Вашингтону на разрешение украинским военным наносить удары американским вооружением по российской территории, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Они не будут молча терпеть, как не стали бы и мы, если бы Россия поступила с нами так, как мы предлагаем поступить с Россией. Мы сочли бы это угрозой нашему существованию и провокацией войны. Американцам пора проснуться и осознать это. Ситуация серьезна как никогда за всю историю отношений США с Россией и СССР. Мы на грани чего-то ужасного. Разница в том, что расплачиваться за это будут США, а не Россия", — указал эксперт.

Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России
Вчера, 09:08
Джонсон подчеркнул, что Белый дом ничего не сможет сделать в случае ответной реакции Москвы на угрозу своим землям.
«
"Мы уязвимы в тех аспектах, где о России такого не скажешь: у нее надежные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У США нет ничего для отражения удара российских межконтинентальных баллистических ракет, если до него дойдет", — предупредил он.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине
Вчера, 09:39
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала