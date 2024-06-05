https://ria.ru/20240605/dopros-1950595261.html

Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие

Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие - РИА Новости, 05.06.2024

Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие

Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:04

2024-06-05T11:04

2024-06-05T12:42

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос", - сказал собеседник агентства. Ранее стало известно о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. У нее дома уже прошли обыски. Она подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Согласно информации ГСУ СК по области, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

https://ria.ru/20240604/magazin-1950493498.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва