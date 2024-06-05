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Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие - РИА Новости, 05.06.2024
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11:04 05.06.2024 (обновлено: 12:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/dopros-1950595261.html
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие - РИА Новости, 05.06.2024
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие
Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:04
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос", - сказал собеседник агентства. Ранее стало известно о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. У нее дома уже прошли обыски. Она подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Согласно информации ГСУ СК по области, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
https://ria.ru/20240604/magazin-1950493498.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие

Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие

© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос", - сказал собеседник агентства.
Магазин руководительницы Империи сильнейших ведьм в руководительниц. Кадр видео
В Москве закрыли магазин руководительницы "Империи сильнейших ведьм"
4 июня, 18:47
Ранее стало известно о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. У нее дома уже прошли обыски. Она подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.
Согласно информации ГСУ СК по области, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
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