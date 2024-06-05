Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанная глава "Империи сильнейших ведьм" Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Она несколько раз притворялась, что ей плохо. Ей вызывали скорую, однако врачи констатировали, что она в норме. Не давала проводить допрос", - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой. У нее дома уже прошли обыски. Она подозревается в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.
Согласно информации ГСУ СК по области, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
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