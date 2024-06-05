https://ria.ru/20240605/dogovor-1950459103.html

В рамках ПМЭФ заключен офсетный договор с "Росгео" при поддержке КМСП

В рамках ПМЭФ заключен офсетный договор с "Росгео" при поддержке КМСП - РИА Новости, 05.06.2024

В рамках ПМЭФ заключен офсетный договор с "Росгео" при поддержке КМСП

Терский завод алмазного инструмента ("Терекалмаз") при участии Корпорации МСП заключил офсетный договор с АО "Росгео" на производство и поставку алмазного... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:30

2024-06-05T18:30

2024-06-05T18:30

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Терский завод алмазного инструмента ("Терекалмаз") при участии Корпорации МСП заключил офсетный договор с АО "Росгео" на производство и поставку алмазного бурового инструмента, сообщает пресс-служба КМСП.Документ на полях ПМЭФ подписали исполняющий обязанности гендиректора "Росгео" Сергей Радьков и гендиректор "Терекалмаза" Адальби Тлеужев.Пятилетний офсетный договор на сумму 360 миллионов рублей предусматривает также инвестиционные обязательства МСП-поставщика на 30 миллионов рублей. Подписанию документа предшествовало участие МСП-предприятия в программе "выращивания" для дальнейшего участия в закупках для нужд Холдинга "Росгеология". Она была утверждена 14 апреля 2023 года.В материале отмечается, что в феврале 2024 года на Цифровой платформе МСП.РФ состоялся отбор среди представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По итогам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы "выращивания" и получил в ее рамках меры господдержки."Выращивание" было запущено по поручению президента, данного им в ходе ПМЭФ-2022. За прошлый год при участии Корпорации МСП было утверждено 22 программы "выращивания", по итогам текущего года ждем удвоение их количества", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что уже заключено семь офсетных договоров с МСП-поставщиками, их общая сумма составляет 3,6 миллиарда рублей. При этом общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своего производства, согласно договорам, превысил 1 миллиард рублей.Программы "выращивания" создаются и развиваются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин.Механизм "зонтичных" поручительств был разработан Корпорацией МСП по поручению президента Владимира Путина. Мера поддержки реализуется с сентября 2021 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1949785198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, росгеология, россия, твой бизнес – новости, пмэф