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ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров - РИА Новости, 05.06.2024
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06:26 05.06.2024 (обновлено: 07:38 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html
ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров
ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров
Госбюро расследований (ГБР) Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных бойцов, говорится в письме... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:26
2024-06-05T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных бойцов, говорится в письме директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Как отмечается в документе, украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в подразделение при том, что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято."С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — говорится в письме. При этом с момента добровольного возвращения военнослужащих они вновь могут получить право на денежное обеспечение, отмечают в ГБР.ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
https://ria.ru/20240604/mobilizatsiya-1950533361.html
https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html
https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
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в мире, украина, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский
ВСУ на фоне нехватки бойцов разрешили брать на службу дезертиров

Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных бойцов, говорится в письме директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в подразделение при том, что окончательное процессуальное решение по совершенным им преступлениям еще не принято.
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"С учетом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — говорится в письме.
При этом с момента добровольного возвращения военнослужащих они вновь могут получить право на денежное обеспечение, отмечают в ГБР.

ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
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В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат призывы понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
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