Рейтинг@Mail.ru
Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий" - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 05.06.2024 (обновлено: 06:57 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/deputat-1950551231.html
Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий"
Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий" - РИА Новости, 05.06.2024
Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий"
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:44
2024-06-05T06:57
в мире
россия
михаил шеремет
владимир зеленский
михаил подоляк
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех "красных линий" чревато для них непредсказуемыми плачевными последствиями, он также призвал не испытывать терпение и прочность России. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ. "Очень надеюсь, что грозящие нам киевские и европейские политические провокаторы, исправно получающие жалкие серебряники из рук Вашингтона, осознают всю степень тревоги и озабоченности России данным вопросом. Поэтому советую остановиться и прекратить проверять Россию на прочность, испытывая ее терпение. Это может быть для них очень чревато и иметь весьма непредсказуемые и плачевные последствия. В момент опасности у России хватит духа и решимости мгновенно уничтожить любого противника", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня европейский континент фактически стал некой колонией англосаксов, неся совсем непризрачную угрозу территориальной целостности России, что напрямую угрожает жизни и здоровью российских граждан.
https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html
https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, михаил шеремет, владимир зеленский, михаил подоляк, госдума рф
В мире, Россия, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Госдума РФ
Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий"

Депутат Шеремет: попрание Западом "красных линий" чревато последствиями

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех "красных линий" чревато для них непредсказуемыми плачевными последствиями, он также призвал не испытывать терпение и прочность России.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ.
Президент Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий по Украине
3 июня, 18:13
"Очень надеюсь, что грозящие нам киевские и европейские политические провокаторы, исправно получающие жалкие серебряники из рук Вашингтона, осознают всю степень тревоги и озабоченности России данным вопросом. Поэтому советую остановиться и прекратить проверять Россию на прочность, испытывая ее терпение. Это может быть для них очень чревато и иметь весьма непредсказуемые и плачевные последствия. В момент опасности у России хватит духа и решимости мгновенно уничтожить любого противника", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня европейский континент фактически стал некой колонией англосаксов, неся совсем непризрачную угрозу территориальной целостности России, что напрямую угрожает жизни и здоровью российских граждан.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли
Вчера, 17:52
 
В миреРоссияМихаил ШереметВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала