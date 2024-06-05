https://ria.ru/20240605/deputat-1950551231.html

Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий"

Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий" - РИА Новости, 05.06.2024

Депутат предостерег Запад от нарушения "красных линий"

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:44

2024-06-05T06:44

2024-06-05T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что попрание Западом в лице киевского режима всех "красных линий" чревато для них непредсказуемыми плачевными последствиями, он также призвал не испытывать терпение и прочность России. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ. "Очень надеюсь, что грозящие нам киевские и европейские политические провокаторы, исправно получающие жалкие серебряники из рук Вашингтона, осознают всю степень тревоги и озабоченности России данным вопросом. Поэтому советую остановиться и прекратить проверять Россию на прочность, испытывая ее терпение. Это может быть для них очень чревато и иметь весьма непредсказуемые и плачевные последствия. В момент опасности у России хватит духа и решимости мгновенно уничтожить любого противника", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня европейский континент фактически стал некой колонией англосаксов, неся совсем непризрачную угрозу территориальной целостности России, что напрямую угрожает жизни и здоровью российских граждан.

https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html

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в мире, россия, михаил шеремет, владимир зеленский, михаил подоляк, госдума рф