https://ria.ru/20240605/ctv-1950671857.html

Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс

Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс - РИА Новости, 05.06.2024

Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс

Жители города Уотерлу, расположенного в канадской провинции Онтарио, жалуются на большое количество крупных "нью-йоркских" крыс, сообщает телеканал CTV со... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:56

2024-06-05T13:56

2024-06-05T14:03

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нью-йорк (город)

онтарио

канада

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жители города Уотерлу, расположенного в канадской провинции Онтарио, жалуются на большое количество крупных "нью-йоркских" крыс, сообщает телеканал CTV со ссылкой на местных жителей. "У нас в Уотерлу без преувеличения обитают нью-йоркские крысы! ...Многие студенты, которые приходят сюда в клубы, например, на выходных, видят крыс. Можно увидеть, как они кричат и убегают от скоплений крыс вниз по дороге", - приводит телеканал слова одной из жительниц Оливии Масюк. По ее словам, вместе с подругой они неоднократно видели, как десятки крыс забираются в мусорные пакеты, оставленные ночью на улице. "Иногда можно увидеть штук 20 в одном (мусорном - ред.) пакете. Можно в буквальном смысле слова наблюдать, как посреди ночи пакет движется вниз по улице", - добавила возмущенная жительница. Представители бизнеса также пожаловались телеканалу на крыс. По словам одного из собеседников CTV, проблема с грызунами обострилась этой весной. В конце мая мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о проведении в сентябре национальной конференции специалистов по борьбе с грызунами из-за проблемы с крысами в городе. По словам градоначальника, крысы и прочие вредители расплодились в Нью-Йорке из-за мусора на улицах, где они находят себе пропитание.

https://ria.ru/20231127/krysy-1912149429.html

https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), онтарио, канада