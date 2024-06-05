https://ria.ru/20240605/ctv-1950671857.html
Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс
Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс - РИА Новости, 05.06.2024
Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс
Жители города Уотерлу, расположенного в канадской провинции Онтарио, жалуются на большое количество крупных "нью-йоркских" крыс, сообщает телеканал CTV со... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:56
2024-06-05T13:56
2024-06-05T14:03
в мире
нью-йорк (город)
онтарио
канада
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жители города Уотерлу, расположенного в канадской провинции Онтарио, жалуются на большое количество крупных "нью-йоркских" крыс, сообщает телеканал CTV со ссылкой на местных жителей. "У нас в Уотерлу без преувеличения обитают нью-йоркские крысы! ...Многие студенты, которые приходят сюда в клубы, например, на выходных, видят крыс. Можно увидеть, как они кричат и убегают от скоплений крыс вниз по дороге", - приводит телеканал слова одной из жительниц Оливии Масюк. По ее словам, вместе с подругой они неоднократно видели, как десятки крыс забираются в мусорные пакеты, оставленные ночью на улице. "Иногда можно увидеть штук 20 в одном (мусорном - ред.) пакете. Можно в буквальном смысле слова наблюдать, как посреди ночи пакет движется вниз по улице", - добавила возмущенная жительница. Представители бизнеса также пожаловались телеканалу на крыс. По словам одного из собеседников CTV, проблема с грызунами обострилась этой весной. В конце мая мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о проведении в сентябре национальной конференции специалистов по борьбе с грызунами из-за проблемы с крысами в городе. По словам градоначальника, крысы и прочие вредители расплодились в Нью-Йорке из-за мусора на улицах, где они находят себе пропитание.
https://ria.ru/20231127/krysy-1912149429.html
https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), онтарио, канада
В мире, Нью-Йорк (город), Онтарио, Канада
Жители Канады пожаловались на нью-йоркских крыс
Жители города Уотерлу в Канаде пожаловались на крупных нью-йоркских крыс
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Жители города Уотерлу, расположенного в канадской провинции Онтарио, жалуются на большое количество крупных "нью-йоркских" крыс, сообщает телеканал CTV
со ссылкой на местных жителей.
"У нас в Уотерлу без преувеличения обитают нью-йоркские крысы! ...Многие студенты, которые приходят сюда в клубы, например, на выходных, видят крыс. Можно увидеть, как они кричат и убегают от скоплений крыс вниз по дороге", - приводит телеканал слова одной из жительниц Оливии Масюк.
По ее словам, вместе с подругой они неоднократно видели, как десятки крыс забираются в мусорные пакеты, оставленные ночью на улице.
«
"Иногда можно увидеть штук 20 в одном (мусорном - ред.) пакете. Можно в буквальном смысле слова наблюдать, как посреди ночи пакет движется вниз по улице", - добавила возмущенная жительница.
Представители бизнеса также пожаловались телеканалу на крыс. По словам одного из собеседников CTV, проблема с грызунами обострилась этой весной.
В конце мая мэр Нью-Йорка
Эрик Адамс заявил о проведении в сентябре национальной конференции специалистов по борьбе с грызунами из-за проблемы с крысами в городе. По словам градоначальника, крысы и прочие вредители расплодились в Нью-Йорке из-за мусора на улицах, где они находят себе пропитание.