В Москве начались съемки фильма "Чебурашка 2"
В Москве начались съемки фильма "Чебурашка 2", продолжения семейного блокбастера
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Съемки фильма "Чебурашка 2". Сергей Гармаш и Елена Яковлева
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Москве начались съемки семейного блокбастера "Чебурашка 2" — продолжения одного из самых кассовых фильмов в истории отечественного кино, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия".
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Ева Смирнова на съемках фильма "Чебурашка 2"
Ева Смирнова на съемках фильма "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"На съемках "Чебурашка 2"
На съемках "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2
Ева Смирнова на съемках фильма "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2
На съемках "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2
Съемки начинаются со сцены дня рождения Сони (Ева Смирнова), на котором соберутся все персонажи, знакомые зрителю по первой части. Дети делятся своими переживаниями. Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша — грустит из-за нехватки родительского внимания. Жизнь героев нарушает невероятное событие: дом Гены хотят снести.
"В новом "Чебурашке" мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями", — отметил режиссер проекта Дмитрий Дьяченко.
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка 2"
«
Актер Сергей Гармаш, исполняющий роль Гены, добавил: " Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше!"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Елена Яковлева на съемках фильма "Чебурашка 2"
© предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Елена Яковлева на съемках фильма "Чебурашка 2"
Елена Яковлева считает, что новый "Чебурашка" будет уникальным. "Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше. В моем костюме столько секретов — мама не горюй!" — поделилась актриса.
"Чебурашка 2"— совместный проекта Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия". Съемки проходят при участии киностудии "Союзмультфильм" и при поддержке Фонда кино.
Новый фильм выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы, 1 января 2026.
Сергей Гармаш: "Лучший подарок в юбилей — быть Геной для детей"
1 сентября 2023, 08:00