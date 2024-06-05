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Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой - РИА Новости, 05.06.2024
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15:40 05.06.2024 (обновлено: 16:40 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/buzova-1950709585.html
Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой
Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой - РИА Новости, 05.06.2024
Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой
Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:40
2024-06-05T16:40
уфа
россия
ольга бузова
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
госдума рф
день защиты детей
общество
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УФА, 5 июн - РИА Новости. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Об этом он написал в своём Telegram-канале."Направил депутатский запрос в мэрию Уфы по "фестивалю" Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей 1 июня", - написал Ахмадинуров. Депутат хочет выяснить, кто персонально был организатором VK Fest в Уфе, были ли оговорены организаторами условия выступления, в том числе дресс-код приглашенных артистов, и были ли использованы средства городского бюджета для проведения мероприятия. "Жду ответа администрации Уфы в соответствии с регламентом до 15.06.24г", - добавил депутат. Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Бузовой. Также депутат Госдумы Ирина Филатова предложила министерству культуры ввести требования к стилю одежды артистов на выступлениях. Сама артистка принесла извинения за свой наряд.
https://ria.ru/20240603/buzova-1950094929.html
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уфа, россия, ольга бузова, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф, день защиты детей, общество
Уфа, Россия, Ольга Бузова, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Госдума РФ, День защиты детей, Общество
Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой

В Башкирии выяснят, как был организован фестиваль, где выступала Бузова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте. Архивное фото
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УФА, 5 июн - РИА Новости. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Направил депутатский запрос в мэрию Уфы по "фестивалю" Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей 1 июня", - написал Ахмадинуров.
Ольга Бузова на VK Fest в Уфе. Кадр видео
В Уфе разгорелся скандал из-за наряда Бузовой, выступавшей перед детьми
3 июня, 09:19
Депутат хочет выяснить, кто персонально был организатором VK Fest в Уфе, были ли оговорены организаторами условия выступления, в том числе дресс-код приглашенных артистов, и были ли использованы средства городского бюджета для проведения мероприятия.
"Жду ответа администрации Уфы в соответствии с регламентом до 15.06.24г", - добавил депутат.
Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Бузовой.
Также депутат Госдумы Ирина Филатова предложила министерству культуры ввести требования к стилю одежды артистов на выступлениях.
Сама артистка принесла извинения за свой наряд.
Национальная премия интернет-контента - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей
3 июня, 14:29
 
УфаРоссияОльга БузоваЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГосдума РФДень защиты детейОбщество
 
 
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