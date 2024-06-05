Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой
В Башкирии выяснят, как был организован фестиваль, где выступала Бузова
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте. Архивное фото
УФА, 5 июн - РИА Новости. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Направил депутатский запрос в мэрию Уфы по "фестивалю" Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей 1 июня", - написал Ахмадинуров.
Депутат хочет выяснить, кто персонально был организатором VK Fest в Уфе, были ли оговорены организаторами условия выступления, в том числе дресс-код приглашенных артистов, и были ли использованы средства городского бюджета для проведения мероприятия.
"Жду ответа администрации Уфы в соответствии с регламентом до 15.06.24г", - добавил депутат.
Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Бузовой.
Также депутат Госдумы Ирина Филатова предложила министерству культуры ввести требования к стилю одежды артистов на выступлениях.
Сама артистка принесла извинения за свой наряд.