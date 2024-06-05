https://ria.ru/20240605/buzova-1950709585.html

Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой

Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой - РИА Новости, 05.06.2024

Депутат Башкирии направил запрос в мэрию Уфы после выступления Бузовой

Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:40

2024-06-05T15:40

2024-06-05T16:40

уфа

россия

ольга бузова

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

госдума рф

день защиты детей

общество

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УФА, 5 июн - РИА Новости. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров выясняет в уфимской мэрии, использовались ли бюджетные деньги на фестивале, где певица Ольга Бузова выступила в откровенном наряде. Об этом он написал в своём Telegram-канале."Направил депутатский запрос в мэрию Уфы по "фестивалю" Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей 1 июня", - написал Ахмадинуров. Депутат хочет выяснить, кто персонально был организатором VK Fest в Уфе, были ли оговорены организаторами условия выступления, в том числе дресс-код приглашенных артистов, и были ли использованы средства городского бюджета для проведения мероприятия. "Жду ответа администрации Уфы в соответствии с регламентом до 15.06.24г", - добавил депутат. Ахмадинуров ранее заявил, что намерен подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы выяснить, кто пригласил Ольгу Бузову на концерт в День защиты детей, где она выступила в откровенном наряде. Жители Уфы активно обсуждают историю под его постом. Одни соглашаются с парламентарием и пишут, что выступление артистки в купальнике на детском празднике было неуместным, другие обвинили в этом организаторов концерта и администрацию города, некоторые предложили парламентарию обратить внимание на другие проблемы региона. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила образ Бузовой с "голой вечеринкой". По ее мнению, подобный образ на концерте - это провокация жителей региона, где много верующих. В пресс-службе СУСК РФ по Башкирии при этом в понедельник сообщили, что местные следователи изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Бузовой. Также депутат Госдумы Ирина Филатова предложила министерству культуры ввести требования к стилю одежды артистов на выступлениях. Сама артистка принесла извинения за свой наряд.

https://ria.ru/20240603/buzova-1950094929.html

https://ria.ru/20240603/zhaloby-1950181217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

уфа, россия, ольга бузова, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, госдума рф, день защиты детей, общество