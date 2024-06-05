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В Бурятии тушат 16 лесных пожаров на площади более 35,8 тысячи гектаров
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров на площади более 35,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.06.2024
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров на площади более 35,8 тысячи гектаров
Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 35,8 тысячи гектаров тушат в Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:58
2024-06-05T04:58
2024-06-05T04:58
происшествия
северо-байкальский район
муйский район
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 5 июн - РИА Новости. Шестнадцать лесных пожаров на общей площади более 35,8 тысячи гектаров тушат в Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за прошедшие сутки в республике обнаружено восемь лесных пожаров. Причиной возгораний трех из них стала сухая гроза, остальные возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Оперативно были ликвидированы два возникших пожара, также были потушены два возгорания, возникшие ранее в Кижингинском и Северо-Байкальском районах. "На утро 5 июня в республике действует 16 лесных пожаров на общей площади 35 820,2 гектара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Муйском, Северо-Байкальском районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении всех пожаров работают 542 человека из числа пожарных-десантников, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. Задействовано 89 единиц техники. Третьего июня в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. С 26 мая в Бурятии введен полный запрет на посещение лесов. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что с начала года в Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 55,8 тысячи гектаров. По его словам, большой пожар на более чем 30 тысячах гектаров, который продолжает гореть в Муйском районе республики, - это поджог.
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950249914.html
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северо-байкальский район
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происшествия, северо-байкальский район, муйский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Северо-Байкальский район, Муйский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров на площади более 35,8 тысячи гектаров
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров на площади более 35,8 тысячи гектаров