https://ria.ru/20240605/burgery-1950693687.html

"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac

"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac - РИА Новости, 05.06.2024

"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac

Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:54

2024-06-05T14:54

2024-06-05T19:59

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макдоналдс

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg."Суд ЕС в Люксембурге постановил, что McDonald's не предоставила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции", — говорится в публикации.Отмечается, что в Евросоюзе бургер, который подается с двумя куриными котлетами, считается специальной версией. Такое блюдо больше распространено в США и Великобритании. По мнению суда, компания не смогла уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.По информации СМИ, судебные тяжбы за право на товарный знак Big Mac начались между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's еще в 2019 году.

https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, люксембург (округ), сша, великобритания, mcdonald's corporation, макдоналдс, евросоюз