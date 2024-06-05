"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac
Bloomberg: суд ЕС отобрал у "Макдоналдс" права на товарный знак куриного Big Mac
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg.
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"Суд ЕС в Люксембурге постановил, что McDonald's не предоставила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции", — говорится в публикации.
Отмечается, что в Евросоюзе бургер, который подается с двумя куриными котлетами, считается специальной версией. Такое блюдо больше распространено в США и Великобритании. По мнению суда, компания не смогла уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.
По информации СМИ, судебные тяжбы за право на товарный знак Big Mac начались между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's еще в 2019 году.
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