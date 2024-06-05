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"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac - РИА Новости, 05.06.2024
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14:54 05.06.2024 (обновлено: 19:59 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/burgery-1950693687.html
"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac
"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac - РИА Новости, 05.06.2024
"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac
Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:54
2024-06-05T19:59
в мире
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великобритания
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макдоналдс
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg.&quot;Суд ЕС в Люксембурге постановил, что McDonald&#x27;s не предоставила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что в Евросоюзе бургер, который подается с двумя куриными котлетами, считается специальной версией. Такое блюдо больше распространено в США и Великобритании. По мнению суда, компания не смогла уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.По информации СМИ, судебные тяжбы за право на товарный знак Big Mac начались между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's еще в 2019 году.
https://ria.ru/20240207/karlson-1925937326.html
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в мире, люксембург (округ), сша, великобритания, mcdonald's corporation, макдоналдс, евросоюз
В мире, Люксембург (округ), США, Великобритания, McDonald's Corporation, Макдоналдс, Евросоюз
"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac

Bloomberg: суд ЕС отобрал у "Макдоналдс" права на товарный знак куриного Big Mac

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Компания McDonald’s потеряла права на товарный знак на куриные версии гамбургеров "Биг Мак" в Евросоюзе, сообщил Bloomberg.
«

"Суд ЕС в Люксембурге постановил, что McDonald's не предоставила доказательств, подтверждающих использование ею маркировки для куриной продукции", — говорится в публикации.

Отмечается, что в Евросоюзе бургер, который подается с двумя куриными котлетами, считается специальной версией. Такое блюдо больше распространено в США и Великобритании. По мнению суда, компания не смогла уточнить степень использования товарного знака в отношении специального Big Mac. При этом маркировку в отношении бургера с говядиной инстанция сохранила.
По информации СМИ, судебные тяжбы за право на товарный знак Big Mac начались между McDonald's и небольшой ирландской сетью быстрого питания Supermac's еще в 2019 году.
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В миреЛюксембург (округ)СШАВеликобританияMcDonald's CorporationМакдоналдсЕвросоюз
 
 
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