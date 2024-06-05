https://ria.ru/20240605/briks-1950707832.html
Глава МИД Бразилии приедет в Россию на встречу с коллегами по БРИКС
Глава МИД Бразилии приедет в Россию на встречу с коллегами по БРИКС - РИА Новости, 05.06.2024
Глава МИД Бразилии приедет в Россию на встречу с коллегами по БРИКС
Глава МИД Бразилии прибудет в Россию для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщил директор латиноамериканского... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:34
2024-06-05T15:34
2024-06-05T15:54
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александр щетинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Бразилии прибудет в Россию для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Через несколько дней мы будем иметь возможность приветствовать в РФ министра иностранных дел Мауро Виейра на совещании министров иностранных дел стран БРИКС", - сказал Щетинин на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024.Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран, рассказал журналистам су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Он добавил, что приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950437240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, брикс, нижний новгород, александр щетинин, мауру виейра, в мире
Бразилия, Россия, БРИКС, Нижний Новгород, ПМЭФ-2024, Александр Щетинин, Мауру Виейра, В мире
Глава МИД Бразилии приедет в Россию на встречу с коллегами по БРИКС
Глава МИД Бразилии приедет на саммит глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Бразилии прибудет в Россию для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Через несколько дней мы будем иметь возможность приветствовать в РФ министра иностранных дел Мауро Виейра
на совещании министров иностранных дел стран БРИКС", - сказал Щетинин на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024.
Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран, рассказал журналистам су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Он добавил, что приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.