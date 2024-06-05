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Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/bouz-1950759864.html
Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста
Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста - РИА Новости, 05.06.2024
Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста
Украинцы настолько раздражены усилением мобилизации, что начинают нападать на похищающих призывников представителей военкоматов и полиции, заявил ирландский... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:57
2024-06-05T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
киев
херсон
украина
чей боуз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинцы настолько раздражены усилением мобилизации, что начинают нападать на похищающих призывников представителей военкоматов и полиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Банды похитителей людей все чаще подвергаются нападениям со стороны украинского народа. И вот так выглядят свобода и демократия?" — задался вопросом журналист.Ранее в подконтрольной Киеву полиции региона сообщили, что жительница Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына. Воспользовавшись моментом, мужчина сбежал.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240605/kherson-1950602509.html
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в мире, киев, херсон, украина, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Херсон, Украина, Чей Боуз
Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста

Западного журналиста шокировало задержание мужчины в подконтрольном ВСУ Херсоне

© Кадр видео из соцсетейКонфликт между полицейскими и жителями на центральном рынке Херсона
Конфликт между полицейскими и жителями на центральном рынке Херсона
© Кадр видео из соцсетей
Конфликт между полицейскими и жителями на центральном рынке Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинцы настолько раздражены усилением мобилизации, что начинают нападать на похищающих призывников представителей военкоматов и полиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Банды похитителей людей все чаще подвергаются нападениям со стороны украинского народа. И вот так выглядят свобода и демократия?" — задался вопросом журналист.
Ранее в подконтрольной Киеву полиции региона сообщили, что жительница Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына. Воспользовавшись моментом, мужчина сбежал.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Жительница Херсона покусала полицейского, думая, что спасает сына от ВСУ
Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХерсонУкраинаЧей Боуз
 
 
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