https://ria.ru/20240605/bouz-1950759864.html

Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста

Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста - РИА Новости, 05.06.2024

Это свобода? ЧП в подконтрольном ВСУ Херсоне поразило западного журналиста

Украинцы настолько раздражены усилением мобилизации, что начинают нападать на похищающих призывников представителей военкоматов и полиции, заявил ирландский... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:57

2024-06-05T17:57

2024-06-05T17:57

специальная военная операция на украине

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чей боуз

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинцы настолько раздражены усилением мобилизации, что начинают нападать на похищающих призывников представителей военкоматов и полиции, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Банды похитителей людей все чаще подвергаются нападениям со стороны украинского народа. И вот так выглядят свобода и демократия?" — задался вопросом журналист.Ранее в подконтрольной Киеву полиции региона сообщили, что жительница Херсона покусала полицейского, вместе с сотрудниками военкомата проверявших документы у ее 23-летнего сына. Воспользовавшись моментом, мужчина сбежал.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240605/kherson-1950602509.html

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