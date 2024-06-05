https://ria.ru/20240605/borrel-1950687463.html

В ЕС отвергли обвинения в антисемитизме в адрес Борреля

В ЕС отвергли обвинения в антисемитизме в адрес Борреля - РИА Новости, 05.06.2024

В ЕС отвергли обвинения в антисемитизме в адрес Борреля

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отверг обвинения в антисемитизме в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со стороны... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:37

2024-06-05T14:37

2024-06-05T14:37

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израиль

европа

амстердам

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петер стано

биньямин нетаньяху

хамас

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БРЮССЕЛЬ, 5 июня - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отверг обвинения в антисемитизме в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со стороны лидеров еврейских общин в Европе. Ранее лидеры еврейских общин в Европе на конференции в Амстердаме приняли резолюцию, в которой заявили, что чрезмерная критика Израиля со стороны Борреля "усугубляет проблему антисемитизма в Европейском союзе". "Я категорически отвергаю любые обвинения в том, что Боррель является антисемитом или подпитывает волну антисемитизма", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, Боррель лишь занимается формированием и продвижением общеевропейской позиции по внешнеполитическим вопросам, в том числе по ситуации в секторе Газа. "Он обеспокоен гибелью ни в чем не повинных людей", - добавил Стано, напомнив, что Боррель неоднократно осуждал атаку ХАМАС против Израиля 7 октября прошлого года и высказывал обеспокоенность по поводу судьбы израильских заложников. Стано пояснил, что Боррель работает над достижением долгосрочного урегулирования, которое отвечало бы "законным интересам безопасности как израильтян, так и палестинцев". "Это не является антисемитизмом", - подчеркнул европейский представитель. В конце мая Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Он пояснил, что обсуждается положение соглашения, которое касается гуманитарного права. Ранее Испания призвала Борреля проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20231029/germaniya-1906012951.html

https://ria.ru/20231105/evropa-1907599582.html

https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

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амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, европа, амстердам, жозеп боррель, петер стано, биньямин нетаньяху, хамас, евросоюз, оон