В ЕС отвергли обвинения в антисемитизме в адрес Борреля
Представитель МИД Стано отверг обвинения в антисемитизме в адрес Борреля
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июня - РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано отверг обвинения в антисемитизме в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля со стороны лидеров еврейских общин в Европе.
Ранее лидеры еврейских общин в Европе на конференции в Амстердаме приняли резолюцию, в которой заявили, что чрезмерная критика Израиля со стороны Борреля "усугубляет проблему антисемитизма в Европейском союзе".
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"Я категорически отвергаю любые обвинения в том, что Боррель является антисемитом или подпитывает волну антисемитизма", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
По его словам, Боррель лишь занимается формированием и продвижением общеевропейской позиции по внешнеполитическим вопросам, в том числе по ситуации в секторе Газа.
"Он обеспокоен гибелью ни в чем не повинных людей", - добавил Стано, напомнив, что Боррель неоднократно осуждал атаку ХАМАС против Израиля 7 октября прошлого года и высказывал обеспокоенность по поводу судьбы израильских заложников.
Стано пояснил, что Боррель работает над достижением долгосрочного урегулирования, которое отвечало бы "законным интересам безопасности как израильтян, так и палестинцев".
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"Это не является антисемитизмом", - подчеркнул европейский представитель.
В конце мая Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Он пояснил, что обсуждается положение соглашения, которое касается гуманитарного права. Ранее Испания призвала Борреля проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.