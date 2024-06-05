https://ria.ru/20240605/bo-1950796571.html

На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией

На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией - РИА Новости, 05.06.2024

На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией

Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:17

2024-06-05T20:17

2024-06-05T20:17

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жак бо

владимир путин

нато

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Запад растерял весь дипломатический авторитет. Это относится к США и особенно к Европе. Нетаньяху не отвечает ни на какие запросы США. Украинцы совершают атаки, действуя совершенно вопреки советам американцев. Соединенные Штаты не имеют никакого влияния – они всего лишь мешок с деньгами. И это является их единственным рычагом давления", — считает эксперт.Бо также проводит сравнение с тем, как работает дипломатия России и ее союзников. Он считает, что Россия, Китай, Индия и Иран ведут грамотную и динамичную дипломатическую деятельность и действительно пытаются найти решения проблем за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не только благодаря манипуляциям с деньгами.Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай указал на важность укрепления складывающегося многополярного мира и дипломатических связей. Президент подчеркнул, что те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны понимать, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным и бесконфликтным.

https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html

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сша

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россия, сша, китай, жак бо, владимир путин, нато, в мире