На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией
Экс-разведчик Бо: страны Запада уступают России в дипломатическом влиянии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Запад растерял весь дипломатический авторитет. Это относится к США и особенно к Европе. Нетаньяху не отвечает ни на какие запросы США. Украинцы совершают атаки, действуя совершенно вопреки советам американцев. Соединенные Штаты не имеют никакого влияния – они всего лишь мешок с деньгами. И это является их единственным рычагом давления", — считает эксперт.
Бо также проводит сравнение с тем, как работает дипломатия России и ее союзников. Он считает, что Россия, Китай, Индия и Иран ведут грамотную и динамичную дипломатическую деятельность и действительно пытаются найти решения проблем за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не только благодаря манипуляциям с деньгами.
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай указал на важность укрепления складывающегося многополярного мира и дипломатических связей. Президент подчеркнул, что те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны понимать, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным и бесконфликтным.
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4 июня, 08:00