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На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией - РИА Новости, 05.06.2024
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20:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/bo-1950796571.html
На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией
На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией - РИА Новости, 05.06.2024
На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией
Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:17
2024-06-05T20:17
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сша
китай
жак бо
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Запад растерял весь дипломатический авторитет. Это относится к США и особенно к Европе. Нетаньяху не отвечает ни на какие запросы США. Украинцы совершают атаки, действуя совершенно вопреки советам американцев. Соединенные Штаты не имеют никакого влияния – они всего лишь мешок с деньгами. И это является их единственным рычагом давления", — считает эксперт.Бо также проводит сравнение с тем, как работает дипломатия России и ее союзников. Он считает, что Россия, Китай, Индия и Иран ведут грамотную и динамичную дипломатическую деятельность и действительно пытаются найти решения проблем за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не только благодаря манипуляциям с деньгами.Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай указал на важность укрепления складывающегося многополярного мира и дипломатических связей. Президент подчеркнул, что те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны понимать, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным и бесконфликтным.
https://ria.ru/20240605/uilkerson-1950714675.html
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россия, сша, китай, жак бо, владимир путин, нато, в мире
Россия, США, Китай, Жак Бо, Владимир Путин, НАТО, В мире
На Западе раскрыли одну из главных слабостей США перед Россией

Экс-разведчик Бо: страны Запада уступают России в дипломатическом влиянии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одной из главных слабостей Запада перед Россией является полная потеря дипломатического авторитета, заявил бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Запад растерял весь дипломатический авторитет. Это относится к США и особенно к Европе. Нетаньяху не отвечает ни на какие запросы США. Украинцы совершают атаки, действуя совершенно вопреки советам американцев. Соединенные Штаты не имеют никакого влияния – они всего лишь мешок с деньгами. И это является их единственным рычагом давления", — считает эксперт.
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Бо также проводит сравнение с тем, как работает дипломатия России и ее союзников. Он считает, что Россия, Китай, Индия и Иран ведут грамотную и динамичную дипломатическую деятельность и действительно пытаются найти решения проблем за счет взаимовыгодного сотрудничества, а не только благодаря манипуляциям с деньгами.
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай указал на важность укрепления складывающегося многополярного мира и дипломатических связей. Президент подчеркнул, что те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, должны понимать, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным и бесконфликтным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 08:00
 
РоссияСШАКитайЖак БоВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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