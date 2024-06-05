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СМИ: немецкий бизнесмен попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве - РИА Новости, 05.06.2024
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05:55 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/biznesmen-1950549157.html
СМИ: немецкий бизнесмен попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве
СМИ: немецкий бизнесмен попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве - РИА Новости, 05.06.2024
СМИ: немецкий бизнесмен попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве
Немецкий инвестор Ральф Новак попытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве накануне оглашения приговора в суде, утверждает издание Der Spiegel. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:55
2024-06-05T05:55
происшествия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Немецкий инвестор Ральф Новак попытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве накануне оглашения приговора в суде, утверждает издание Der Spiegel.В понедельник Тушинский районный суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении акций BelkaCar. Мужчина находился под домашним арестом и не явился на оглашение приговора, его адвокат Константин Елфимов тогда заявил РИА Новости, что не знает, где его подзащитный."По данным SPIEGEL, в понедельник днем Ральф Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию", — утверждает издание.Как предполагает Spiegel, бизнесмен, вероятно, хотел избежать тюрьмы. При этом шансов скрыться при помощи посольства у него было мало, так как по Венской конвенции дипломаты должны были выдать его при требовании местных властей, отмечает журнал.МИД Германии отказался отвечать на запрос журналистов по данному случаю, сославшись на "защиту прав личности".Дело о хищении акций BelkaCar было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
https://ria.ru/20240604/prigovor-1950387025.html
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происшествия, германия, россия, москва
Происшествия, Германия, Россия, Москва
СМИ: немецкий бизнесмен попытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве

Spiegel: немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Немецкий инвестор Ральф Новак попытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве накануне оглашения приговора в суде, утверждает издание Der Spiegel.
В понедельник Тушинский районный суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении акций BelkaCar. Мужчина находился под домашним арестом и не явился на оглашение приговора, его адвокат Константин Елфимов тогда заявил РИА Новости, что не знает, где его подзащитный.
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"По данным SPIEGEL, в понедельник днем Ральф Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию", — утверждает издание.
Как предполагает Spiegel, бизнесмен, вероятно, хотел избежать тюрьмы. При этом шансов скрыться при помощи посольства у него было мало, так как по Венской конвенции дипломаты должны были выдать его при требовании местных властей, отмечает журнал.
МИД Германии отказался отвечать на запрос журналистов по данному случаю, сославшись на "защиту прав личности".
Дело о хищении акций BelkaCar было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД России. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.
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