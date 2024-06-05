https://ria.ru/20240605/bikantov-1950365795.html

Александр Бикантов: в ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России

Александр Бикантов: в ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России - РИА Новости, 05.06.2024

Александр Бикантов: в ЦАР были бы рады продолжению поставок зерна из России

Власти ЦАР заинтересованы в поставках российского топлива в страну. О том, на какой стадии находятся переговоры Москвы и Банги по топливу, что можно ожидать от... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:00

2024-06-05T09:00

пмэф-2024

интервью

цар

банги

россия

александр бикантов

фостен-арканж туадера

феликс молуа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950349394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a11d7baf1f3266006c06a9af81d1bd29.jpg

Власти ЦАР заинтересованы в поставках российского топлива в страну. О том, на какой стадии находятся переговоры Москвы и Банги по топливу, что можно ожидать от предстоящих встреч делегации страны на полях Петербургского международного экономического форума, а также о продолжении поставок российского зерна в страну, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес посол РФ в Банги Александр Бикантов.— Когда можно ожидать присоединения Банги к БРИКС?— Насколько известно, Банги пока не подавал заявку на участие в БРИКС, поэтому о сроках вступления страны в это объединение говорить сложно. Тем не менее, ЦАР рассматривает БРИКС как важный элемент нового многополярного миропорядка и альтернативу западной гегемонии. Банги полезно взаимодействует со странами БРИКС как на двусторонней основе, так и на различных международных площадках.— На каком этапе находится сотрудничество с Банги по вопросу добычи алмазов, ведутся ли в данный момент конкретные переговоры? Как вы оцениваете перспективы окончательного снятия экспортных ограничений с центральноафриканской алмазодобывающей отрасли в рамках Кимберлийского процесса?— Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов. Доход от алмазодобывающего сектора является одной из заметных статей бюджета ЦАР. Несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, действующие в отношении 16 из 24 зон, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет страны около 100 миллионов долларов США.Москва и Банги целенаправленно взаимодействуют в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса.— Ранее вы заявляли о заинтересованности властей ЦАР в проведении полевых исследований силами российских геологов с перспективной оформления лицензий на добычу полезных ископаемых. Начаты ли исследования?— Добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР. Здесь представлено несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий, колтан. Эти ценные природные ресурсы используются в том числе для производства микроэлектроники. Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и тем более переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства".Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр.— На какой стадии находятся переговоры между Россией и ЦАР по поставкам 30 тысяч тонн российского горючего топлива. Можно ли ожидать договоренности сторон по этому вопросу уже в этом году? Ожидаются ли еще контракты в этом направлении?— Тема возможных поставок российского топлива в ЦАР остается актуальной. Не исключено, что центральноафриканская делегация обсудит этот вопрос в ходе рабочих встреч на полях Петербургского международного экономического форума с 5 по 8 июня этого года. В последний период ситуация на рынке топлива в ЦАР остается непростой в контексте переуступки активов отдельных иностранных компаний-операторов рынка.— Официальный Банги призвал Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. Какие договоренности достигнуты между сторонами в этом направлении?— На протяжении десятилетий ЦАР была объектом технологического неоимпериализма западных государств. Сюда не осуществлялся трансфер технологий. Страна рассматривалась исключительно как "заповедная зона" и резерв сырья.Сегодня Банги намерен ориентироваться в том числе на Москву в сфере развития образования и новых технологий. Была почти в 10 раз увеличена квота на обучение центральноафриканцев в российских вузах. В прошлом году на полях Саммита Россия— Африка был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством высшего образования, технологических инноваций и научных исследований ЦАР и министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Партнеры выражают заинтересованность в очередном увеличении квоты на обучение в России по линии Россотрудничества. Работа в данном направлении ведется.— Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр ЦАР Феликс Молуа выражали благодарность властям Российской Федерации за осуществление поставки гуманитарной продовольственной помощи в виде 50 тысяч тонн российской пшеницы. Поступала ли со стороны Банги просьба к Москве о поставке дополнительной продовольственной помощи? Если да, то в каком размере?— В Банги высоко оценили российскую гуманитарную продовольственную помощь в виде 50 тысяч тонн зерна. Она полностью покрыла годовые потребности страны в пшенице. В ЦАР были бы рады, если бы Россия продолжила практику поставок продовольственной помощи. Здесь сложилась парадоксальная ситуация. 75 процентов центральноафриканцев заняты в секторе сельского хозяйства. На него приходится около 55 процентов ВВП страны. Тем не менее, по данным Всемирной продовольственной программы, 41 процент центральноафриканцев страдают от недоедания. На фоне массового притока беженцев из Чада и Судана ситуация особенно сложная в северных и восточных префектурах страны, где этот показатель достигает 60 процентов.— Власти ЦАР достаточно высоко оценивают работу российских инструкторов. Сейчас их количество составляет 1890 человек. Есть ли планы по увеличению их числа?— Действительно, как недавно подтвердил министр СМИ и массовых коммуникаций, официальный представитель правительства ЦАР Максим Балалу, российское присутствие позволило защитить граждан ЦАР и стабилизировать ситуацию в стране в исторически короткие сроки. Подразделения ВС ЦАР, прошедшие подготовку под руководством россиян, демонстрируют высокий уровень боеспособности. Тем не менее об увеличении численности российских инструкторов речи пока не идет.— Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро ранее сообщил, что ЦАР из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов. Удалось ли разрешить ситуацию?— Несмотря на логистические сложности, Россия продолжает выполнять свои обязательства по поставкам боеприпасов для нужд Вооруженных сил ЦАР.— Можно ли в этом году ожидать новых поставок России Банги по линии ВТС, если да, то в каких сферах? В каком состоянии находится создание отдельного рода войск армейской авиации в составе ВС ЦАР?— Традиционно вопросы ВТС являются чувствительными и решаются по линии Минобороны России. В ЦАР успешно функционирует такой новый род войск, как армейская авиация в составе ВС ЦАР. По случаю Дня победы в Великой Отечественной войне здесь были организованы показательные полеты вертолетов отечественного производства и учебно-боевых самолетов L-39, переданных в дар ЦАР нашей страной в прошлом году.В текущем году Россия намерена начать профессиональную переподготовку центральноафриканских летчиков и наземного персонала для эксплуатации воздушной техники.— Ранее вы сообщили, что летом этого года будет вынесен на рассмотрение СБ ООН вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР. Когда может состояться обсуждение этого вопроса? Какие ожидания вы связываете с предстоящей дискуссией? Есть ли вероятность снятия эмбарго?— Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле. Банги заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений. Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооруженные формирования. Западные страны традиционно выступают против отмены режима эмбарго. Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго.— Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ранее заявил, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны. Разделяет ли российская сторона эту точку зрения? На каком этапе находятся переговоры о строительстве базы? Определена ли ее численность? Можно ли уже в этом году ожидать открытия российской военной базы?— Вопрос создания военной базы в ЦАР находится на повестке дня двусторонних отношений. Обсуждение ведется по линии Минобороны двух стран. В настоящее время переговоры не находятся в активной фазе. Даты прибытия контингента и его численность пока не определены.— Есть ли подвижки в расследовании гибели российских журналистов в ЦАР?— К сожалению, подвижек в расследовании дела о гибели российских журналистов в 2018 году пока нет. Этот вопрос остается одним из приоритетов в диалоге посольства с властями ЦАР.— Когда можно ожидать окончания строительства совместной российско-центральноафриканской школы недалеко от Банги?— В июне этого года госминистр национального образования ЦАР Орельен-Симплис Зингас примет участие во Втором форуме министров образования в Казани. Один из вопросов повестки дня переговоров — обсуждение строительства совместного российско-центральноафриканского учебного города в пригороде Банги.В настоящее время российская сторона ожидает от центральноафриканцев результатов геодезических исследований участка, выделенного под строительство на безвозмездной основе. После получения результатов начнется разработка проекта здания. Наша страна заинтересована в скорейшем старте реализации проекта.

https://ria.ru/20240602/pmef-1950023298.html

https://ria.ru/20240126/tsar-1923553178.html

https://ria.ru/20240601/afrika-1949897813.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942133706.html

https://radiosputnik.ru/20240419/baza-1941098021.html

https://radiosputnik.ru/20230125/zakharova-1847277410.html

цар

банги

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, цар, банги, россия, александр бикантов, фостен-арканж туадера, феликс молуа, брикс, оон, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), aero l-39 albatros, пмэф