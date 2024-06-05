https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950709052.html

Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме

Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2024

Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море, так как в их задачу,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море, так как в их задачу, прежде всего, входит координация ударов ВСУ по южным регионам России. Согласно данным сервиса Flightradar24, что американский разведывательный беспилотник Global Hawk, предназначенный для разведки и наблюдения, последние два дня кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от побережья Крыма. "Беспилотники НАТО в последнее время стали частыми гостями в Черном море. Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, Россия, в целях защиты своей национальной безопасности, имеет полное право объявить разведывательные беспилотники НАТО законными целями для уничтожения. "Их необходимо уничтожать при первом же появлении, потому что мы знаем, что после каждого их прохода, как правило, следуют атаки по городам и населенным пунктам полуострова. Считаю, что беспилотники НАТО несут непосредственную угрозу для жизни и здоровью наших граждан. И эту угрозу необходимо устранить", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, михаил шеремет, нато, госдума рф