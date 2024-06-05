https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950709052.html
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2024
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море, так как в их задачу,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:42
2024-06-05T15:42
2024-06-05T15:47
космос - риа наука
россия
михаил шеремет
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949104125_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_8c34584d850ae0b94d039a49edfe5a27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море, так как в их задачу, прежде всего, входит координация ударов ВСУ по южным регионам России. Согласно данным сервиса Flightradar24, что американский разведывательный беспилотник Global Hawk, предназначенный для разведки и наблюдения, последние два дня кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от побережья Крыма. "Беспилотники НАТО в последнее время стали частыми гостями в Черном море. Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, Россия, в целях защиты своей национальной безопасности, имеет полное право объявить разведывательные беспилотники НАТО законными целями для уничтожения. "Их необходимо уничтожать при первом же появлении, потому что мы знаем, что после каждого их прохода, как правило, следуют атаки по городам и населенным пунктам полуострова. Считаю, что беспилотники НАТО несут непосредственную угрозу для жизни и здоровью наших граждан. И эту угрозу необходимо устранить", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240526/bespilotnik-1948449678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949104125_176:0:1225:787_1920x0_80_0_0_aa7ac8b16fdc1985d6b0644ac11dd7e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, михаил шеремет, нато, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме
Шеремет: Россия имеет право объявить дроны НАТО законными целями для уничтожения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море, так как в их задачу, прежде всего, входит координация ударов ВСУ по южным регионам России.
Согласно данным сервиса Flightradar24, что американский разведывательный беспилотник Global Hawk, предназначенный для разведки и наблюдения, последние два дня кружит над нейтральными водами Черного моря неподалеку от побережья Крыма.
"Беспилотники НАТО в последнее время стали частыми гостями в Черном море. Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, Россия
, в целях защиты своей национальной безопасности, имеет полное право объявить разведывательные беспилотники НАТО
законными целями для уничтожения.
"Их необходимо уничтожать при первом же появлении, потому что мы знаем, что после каждого их прохода, как правило, следуют атаки по городам и населенным пунктам полуострова. Считаю, что беспилотники НАТО несут непосредственную угрозу для жизни и здоровью наших граждан. И эту угрозу необходимо устранить", - сказал депутат.